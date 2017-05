Neymar vuela en Gran Canaria

Google Plus

Las Palmas y Barcelona llegaban a la penúltima jornada liguera con aspiraciones muy distintas. Por parte del conjunto local, los canarios querían solamente despedir la temporada en casa haciendo un buen papel ante uno de los aspirantes al título liguero, ya que el equipo amarillo estaba en tierra de nadie, matemáticamente salvado y sin opciones a posiciones europeas. El Barcelona, por otro lado, visitaba las islas canarias inmerso en la lucha por el título de LaLiga junto con el Real Madrid.

Saltaba la sorpresa en la alineación del conjunto visitante, ya que jugaban tanto Digne como Jordi Alba, los dos laterales izquierdos del Barça, en la alineación titular. No obstante, la sorpresa llegó más tarde, ya que durante el calentamiento previo al encuentro, Mascherano se lesionó y cedió su puesto al central brasileño del Barça B Marlon. Quique Setién, por su parte, no sorprendía mucho en su alineación, con Jesé como titular como única posible duda resuelta.

El partido tuvo un nombre: Neymar Junior Da Silva. El brasileño se echó el equipo a la espalda y fue directamente decisivo en los cuatro goles que anotaron los azulgranas. Un triplete goleador y una asistencia a Luis Suárez bastaron de sobra para superar a Las Palmas que solo pudo poner un poco de emoción con un tanto de Pedro Bigas.

Inicio eléctrico

Con aspiraciones distintas, pero con un estilo futbolístico parecido saltaron Las Palmas y Barcelona al césped del Estadio de Gran Canaria. Esto provocó una batalla por el balón desde el inicio, con ambos conjuntos intentando hacerse con el control del cuero presionando intensamente tras la pérdida del mismo. Tanto locales como visitantes merodeaban la portería rival, pero no concretaban sus acercamientos.

El partido pudo tener un guión totalmente distinto en el minuto 6. Jesé, con una internada por la parte izquierda, se deshizo de la marca de Digne y se fue al suelo tras un contacto con el reconvertido lateral derecho en la jornada de hoy. El colegiado señaló la falta y mostró cartulina amarilla al jugador francés, aunque tanto los jugadores como el público asistente reclamaron la expulsión.

Minutos más tarde, Digne se vio involucrado en otra jugada polémica, ya que en un salto con Jonathan Viera, el lateral culé soltó el codo y provocó una brecha en la frente del habilidoso jugador del conjunto local. El partido, por otro lado, seguía con alternativas para ambos equipos y parecía que el empate a cero se podía romper en cualquier momento. Y así fue.

Dos zarpazos letales

Cuando más apretaba el conjunto de Quique Setién, fue cuando apareció la jugada que rompió el empate inicial en el marcador. Fue en el minuto 25 cuando Sergio Busquets, rodeado de jugadores rivales, sacó de tacón el balón hacia Iniesta, que lo condujo hasta filtrar un pase preciso para Luis Suárez, que delante de Javi Varas cedió el balón a Neymar para que a portería vacía, inaugurara el luminoso.

Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Solamente tardó dos minutos más el Barcelona para volver a encontrar el camino del gol y prácticamente sentenciar el encuentro. Esta vez se intercambiaron los papeles del primer gol y fue Neymar el que, desde la parte izquierda del ataque azulgrana, mandó un envío milimétrico al desmarque de Suárez, que picó el balón ante la salida del guardameta local y firmó así el 0-2.

No obstante, Las Palmas no se rindió ante esta desventaja y tuvo sus opciones frente a la portería de Ter Stegen antes de finalizar la primera parte. Especialmente clara fue un pase al espacio para Momo que se plantó ante el portero azulgrana y no llegó a conectar con el balón, que terminó a las manos del arquero alemán. Se llegó al descanso, por tanto, con dos goles de ventaja para los visitantes.

Salida en tromba amarilla

Las Palmas no tira nunca la toalla, y lo demostró una vez más en el encuentro de hoy. No bajó los brazos, ni mucho menos, y tras el descanso salió a morder en la salida de balón del Barcelona. Esto provocó nervios en la zaga barcelonista, que no conseguía conectar con comodidad con la línea del centro del campo culé.

Este esfuerzo físico de Las Palmas tuvo su premio en forma de gol en el minuto 63. Una rápida trasnsición ofensiva tras una recuperación de balón en líneas defensivas. Pedro Bigas recuperó, salió con el cuero controlado y acabó anotando el gol después de abrir él mismo el balón en la banda derecha. El mallorquín colocaba así el momentáneo 1-2 en el marcador canario.

Foto: Laura Santana - VAVEL

Seguía apretando el conjunto local, que se sentía más cómodo en estos instantes del partido ante las imprecisiones azulgranas. El juego estuvo interrumpido unos momentos para que los servicios médicos atendieran al autor del gol, Pedro Bigas. Este parón parece que benefició al Barcelona, que consiguió finiquitar el encuentro en la acción posterior.

Neymar 'mata' el partido

Poco le duró la alegría del gol a Las Palmas, que veía en el mismo una opción de volver a entrar en el partido e intentar sacar algo positivo de la visita barcelonista. Neymar se encargó de enterrar estas posibles opciones del conjunto local con el tercer gol culé, el segundo en su cuenta particular. El tanto llegó después de un centro de Rakitic por la parte derecha, centro que no pudo rematar en primera instancia Luis Suárez pero llegó el brasileño en el segundo palo y envió el balón al fondo de las mallas.

Cuatro minutos más tarde, Neymar volvió a ver puerta para firmar así su hat-trick personal y redondear una gran actuación. Esta vez el envió llegó desde la misma banda izquierda que ocupa el extremo carioca, fue Jordi Alba el que mandó un balón al espacio para Neymar, que encontró el hueco en la salida de Javi Varas y envió el cuero dentro de la portería visitante. El Barcelona cerraba así el partido con el marcador de 1-4.

Ernesto Aradilla - VAVEL

El resultado no se movió más hasta el final del encuentro, aunque ambos equipos tuvieron sus oportunidades para maquillar el marcador por un lado o ampliarlo por el otro. Las Palmas se despide así de la temporada ante su afición y el Barça espera a un pinchazo del Madrid para poder tener opciones en la batalla por LaLiga.