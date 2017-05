La sub-17, a la final con cinco culés

Google Plus

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Que la cantera del fútbol español es una mina de oro no es ninguna noticia. Campeonato tras campeonato, las jóvenes promesas del futbol nacional van confirmando esta premisa, y no paran a la hora de dejar el listón lo más alto posible para las generaciones que suben detrás de ellos. Sin embargo, las generaciones que van subiendo no decepcionan en absoluto y siguen dejando este listón tan arriba como lo dejaron sus compatriotas.

Podemos encontrar un nuevo ejemplo en el Campeonato de Europa sub-17 que se está disputando en Croacia. Los representantes de la selección española, entre los que destacan cinco jugadores azulgranas, se clasificó para la final de dicho campeonato tras dejar atrás a una combativa Alemania que aguantó el empate a cero hasta la tanda de penaltis.

Mateu Jaume, Miranda, Jandro, Sergio Gómez y Abel fueron los cinco jugadores de la cantera barcelonista que jugaron de inicio en la semifinal ante los alemanes, mostrando un gran nivel y teniendo un papel importante en el desenlace de la misma. Eric García, aunque también es integrante de dicha selección, está teniendo un papel más testimonial.

Especialmente significativo fue el papel de Abel, el jugador estrella tanto del combinado español. El delantero azulgrana, capitán de la selección, falló un penalti durante el transcurso del encuentro, penalti que de transformarlo hubiera servido para deshacer el empate con el que acabaron los 90 minutos del choque más los 30 posteriores de la prórroga. No obstante, Abel, en un ejemplo de valentía y madurez, se pidió el balón en la primera pena máxima de la tanda y marcó el primer gol del equipo.

Los hombres de Santi Denia se verán las caras con Inglaterra en la gran final del Europeo, ya que los ingleses derrotaron a Turquía en la otra semifinal. La final tendrá lugar este viernes 19 de mayo.