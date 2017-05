Bakero y Ferrer recuerdan Wembley

Bakero y Ferrer atendieron a la prensa este jueves | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Jose Mari Bakero y Albert 'Chapi' Ferrer forman parte de la historia más bonita del FC Barcelona. Sus nombres quedarán por siempre en la memoria de los culés, junto a los de todo aquel conjunto que conquistó Wembley el 20 de mayo de hace ya 25 años. En conmemoración de esta fecha, Movistar+ invitó a VAVEL al preestreno de "Informe Robinson: Wembley 92", un evento en el que ambos ex azulgranas estuvieron presentes.

Pregunta: ¿Cuáles son las primeras emociones que les vienen en estos días, cuando se cumplen ya 25 años de esa noche mágica en Wembley?

Jose Mari Bakero: Alegría, porque a medida que vas hablando con diferentes personas te vas acordando de cosas que ni recordabas. Incluso vas oyendo a algún compañero decir cosas que nunca te había contado, vas leyendo muchas entrevistas, viendo muchos videos, y te enriquece, porque te vas sorprendiendo día a día. Como el recuerdo es positivo, todo es mejor.

P: ¿Hay alguna cosa que les falte por contar acerca de aquel día?

Bakero: El otro día por ejemplo Julio Salinas contaba que el míster había hablado con él, le había dicho dos días antes de la final que iba a jugar, y que él se sorprendió. Por ejemplo, yo no sabía eso. Globalmente vives unas situaciones, pero personalmente cada uno tiene su propia situación. Estoy muy contento de ver las entrevistas de todos los compañeros, porque te vas enterando de cosas que aunque en ese momento están sucediendo a tu lado, nunca te las han contado: una conversación con el míster, o con un compañero, cómo has dormido... Son pequeñas cosas, pero son bonitas, son positivas y suman.

Haber participado en ese momento de la historia del club es muy bonito

P: En un día como ese, imagino que cuesta ser consciente de todo lo que está sucediendo.

Chapi Ferrer: Sí, fue un día muy intenso, para nada relajado. Veníamos de la final de Sevilla que se perdió, teníamos la opción de ser el primer equipo que ganaba la primera Copa de Europa para el club después de casi cien años. Fue una final rara, de mucha tensión, de no disfrutarla mucho porque sabíamos lo que nos jugábamos. Yo personalmente lo pasé muy mal en la previa también, estás tan metido en el tema que cuando empiezas a hablar con toda esta gente ahora después de 25 años te das cuenta de lo importante que aún es para ellos esa final. Nosotros en el momento sí que la celebramos, pero la gente aún la celebra 25 años después, quizá por ser la primera. Haber participado en ese momento de la historia del club es muy bonito.

P: Siempre se recuerda la frase de Johan Cruyff, de “salid y disfrutad”. En aquel momento cuando se los dice, ¿ustedes se lo creen?

Ferrer: Ya intentas salir y disfrutar, pero en verdad disfrutas poco. El mensaje está bien, en ese momento lo único que has de evitar es añadir más tensión al jugador, pero después cada uno lo pasa como lo pasa. Fue un partido duro, de tensión y de nervios, yo personalmente no disfruté mucho pero tuve un buen premio.

Bakero: Es curioso lo de Chapi. Él estuvo cedido y volvió a incorporarse al grupo. Nosotros veníamos de un proceso, tengo la sensación de que el equipo llegaba al partido maduro, fuerte físicamente, aunque luego en temas puntuales él mismo sufrió internamente, pero competimos muy bien como equipo. No fue un partido brillante, porque ellos tenían mucho mejor equipo de lo que la gente recuerda, estaba muy bien estructurado desde la portería con Pagliuca, defensa muy sólida y en ataque tenía velocidad, era casi la base de la selección italiana. No era un partido tan fácil para jugar, creo que siempre estuvimos metidos con pocas ocasiones. Se veía que era un partido de un gol, yo personalmente nunca pensé en los penaltis. En líneas generales todo el equipo compitió bien, y al final la calidad individual se impuso, porque el gol de Ronald no es de esos que dices: qué suerte has tenido, sino que era una falta en un sitio desde dónde podía hacer ese gol. Nos llegó en un momento en que el equipo estaba fuerte mentalmente.

El día a día con Johan era durillo, pero fútbolísticamente ha dejado un legado espectacular

P: Hemos mencionado a Johan previamente, una figura que hoy falta.

Bakero: Siempre está presente. Cuando hablas de fútbol y del Barça, no ya solo de Wembley, siempre te viene la figura de Johan, porque aunque como en todas las familias la convivencia en el día a día no era tan fácil, hablando estrictamente de la parte futbolística ha dejado un legado espectacular. No está físicamente, pero desde el punto de vista futbolístico Johan será eterno, es así.

P: ¿Qué cambió a partir de ese 20 de mayo de 1992?

Ferrer: Cambió un poco la mentalidad del club. Sobre todo en competición siempre habíamos tenido esa aura de victimismo, de desgracia, que llegábamos a las finales pero nunca las ganábamos, el pesimismo culé. Esa final lo que hizo fue borrar de un carpetazo toda esa historia, dejamos de ser el club que la quiere y nunca la consigue, sino que ya la tenemos. En los siguientes partidos europeos ayudó mucho, porque los jugadores que las vivieron posteriormente no tenían la tensión de no haberla conseguido aún.

P: ¿Ustedes mismos sintieron ya menos presión en la siguiente final?

Ferrer: Sí, aunque luego tuvimos otra oportunidad en el 94, que por muy relajados que estuviésemos salió fatal.

Bakero: Lo importante de aquel equipo es la trayectoria, cuando compitió lo hizo hasta el final. Perdió la final de Copa de Europa en Atenas, pero ganamos la Liga, fuimos semifinalistas de Copa de Europa, también habíamos ganado la Liga y la Recopa anterior. En seis años jugó cuatro finales europeas. Hay que salir del momento ese de Atenas y tener una perspectiva, siempre he dicho que la derrota de Atenas hizo que se tomasen decisiones demasiado precipitadas en un estado muy caliente que originaron que ese equipo se cortase de cuajo.

P: ¿Cuál de todas las finales que vinieron después, que vivieron desde fuera al no poder participar de ellas, les ha dejado más huella?

Ferrer: Yo tengo muy mala memoria, pero recuerdo la que jugamos contra el Arsenal de Thierry Henry en París. Fue una final que ganó el Barça pese a pasarlo mal, porque los ingleses jugaron muy bien, sobre todo en la primera parte. Son de esas finales que saboreas mejor porque no has sido superior. Sí que la segunda parte estuvo bien y el gol de Belleti les hizo ganar, pero fue un partido muy complicado en el que el Arsenal fue mejor al principio. Cuando eres favorito y la ganas fácil, lo valoras, pero cuando lo pasas mal y la ganas, lo valoras mucho más.

Bakero: La final de Roma fue muy buena, con ese gol de Messi de cabeza. Fue un partido completísimo, el Barça ganó con mucha autoridad. Yo estuve en el campo y lo disfruté desde el minuto uno hasta que acabó el partido.