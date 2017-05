Ander Capa, un armero fiel

Google Plus

Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL

Pocos jugadores existen en la actualidad que sientan los colores de su camiseta y sean “fieles” a su escudo. Los jugadores van y vienen, pero siempre queda alguno que defiende su camiseta, la de siempre, el que sigue sumando partidos y partidos con su club. Este fin de semana el Eibar se enfrentará al Barcelona, y ambos conjuntos tienen la suerte de contar con un hombre así en sus plantillas, Ander Capa por parte de los guipuzcoanos y Andrés Iniesta vistiendo la equipación blaugrana.

Ander Capa, el lateral derecho del conjunto rival, nació en Portugalete, en el País Vasco. El jugador vasco suma ya 2.144 días vestido con la camiseta eibarresa a sus 25 años de edad, pasando por Segunda División B, Segunda y, actualmente, disputando la Primera División. Por su parte, el centrocampista manchego acumula 5.431 días con el conjunto blaugrana.

Capa: un 'eterno' armero desde Segunda B a Primera División

Capa llegó al SD Eibar en 2005, jugando con el equipo juvenil durante seis años. Desde este momento, empezaba su larga trayectoria con el equipo guipuzcoano. Sin embargo, su carrera profesional empezaba tiempo después, en la temporada 2011-2012, debutando con el filial, el Eibar B, en Tercera División, con el que disputó 34 encuentros y marcó dos tantos.

La aventura para el de Portugalete empezaba con su ascenso al primer equipo en el año 2012. En la temporada de llegada del lateral, disputó 24 partidos, en los que logró marcar cinco goles, ayudando al equipo en los playoffs. El Eibar consiguió subir a Segunda División tras cuatro años, y Ander Capa fue partícipe de esta alegría. Jugó su primer partido ante el Real Jaén, que finalizó en victoria (2-1) y anotó su primer tanto el 28 de septiembre en un duelo ante el Sporting, aunque el enfrentamiento acabó en derrota para los vascos.

La historia no quedaba aquí, y el Eibar seguía luchando y trabajando para ir llegando a la cumbre, llegando el premio tan merecido, ascender a la Primera División. El equipo consiguió ser la revelación sumando 27 puntos en la primera vuelta liguera de esta categoría. Sin embargo, no hubo tanta suerte en la segunda vuelta de esta temporada, pues tan solo siete puntos se quedaban en Ipurua en los últimos 20 encuentro, estando prácticamente descendidos. Otra oportunidad le sonreía al conjunto vasco, ya que el Elche era descendido por problemas económicos y el Eibar se mantenía en primera. Capa fue uno de los más destacados de la temporada, con 34 partidos y tres goles. Durante la temporada pasada, Capa logró hacerse un hueco en el once titular indiscutible jugando como lateral derecho, pues antes lo había hecho de extremo.

Tras todo este recorrido, Ander lograba los 100 partidos con el conjunto armero en Primera el pasado domingo, en el enfrentamiento ante el Sporting, convirtiéndose en el segundo jugador el lograr la centena, pues el primero fue el capitán Dani García. El lateral vasco de Portugalete suma, a día de hoy, 106 encuentros con el Eibar, anotando diez goles. El jugador sigue alargando su recorrido vistiendo la camiseta del conjunto guipuzcoano y sumando su aportación mientras va aumentando los números.