Entreno con el milagro en la cabeza

Foto: Gerard Franco (Vavel)

El Barcelona se volvió a ejercitar la mañana del viernes para seguir preparando el partido ante el Eibar este próximo domingo en el Camp Nou. El equipo de Luis Enrique, que dirigirá su último partido en el estadio culé como entrenador azulgrana, sólo le vale la victoria y esperar un milagro en la Rosaleda para volver a ser campeones de Liga. Una quimera viendo el estado de forma del equipo blanco, pero una situación que a los aficionados les lleva a las Ligas de Tenerife. Precisamente 25 años atrás, como la Champions de Wembley.

El equipo azulgrana perdió precisamente tres puntos en el campo del Málaga que le pueden costar una Liga. Pero, si el Barça cayó, ¿Por qué no el Madrid? Siempre estará Sandro para echar una mano. Precisamente el ex jugador culé declaró su deseo de anotar un gol al Madrid y "darle la Liga al club que me lo dio todo". La esperanza es lo último que se pierde.

Pero lejos de pensar en lo que hacen los demás, el primer factor que se debe cumplir es la victoria culé ante el conjunto armero de Mendilibar que no vendrá de paseo. Luis Enrique ha podido contar con todos los jugadores disponibles del primer equipo y además ha vuelto a contar con la presencia de Marlon Santos, quien ya se ejercitó con el primer equipo en la sesión de este jueves. Parece que el brasileño se acomoda en el que seguramente será su equipo el año que viene. En parte gracias a su excelente actuación ante Las Palmas. La pareja Umtiti-Marlon puede ser el futuro.

En la sesión de hoy no ha aparecido nadie de la Agencia Española de Protección de la Salud del Deporte, que ayer escogieron a Luis Suárez, Denis y Alba para un control antidopaje.