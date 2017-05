Previa FC Barcelona - SD Eibar: todo o nada

Google Plus

Llegó el fin del camino, no hay margen de error. El FC Barcelona deberá derrotar al siempre difícil Eibar y esperar que el Málaga tenga una noche soñada para poder gritar 'campeón', en el penúltimo partido de Luis Enrique en el banco culé.

En frente estará un equipo vasco que, si bien no se juega nada, intentará cerrar la temporada con un 'cimbronazo' que defina el campeonato. Claramente, serán los blaugranas quienes salgan al campo con la necesidad de llevarse los tres puntos. El objetivo se perfila casi como un 'milagro', pero la idea del Barça es irse con la tranquilidad de haber hecho su trabajo hasta el final, sin importar lo que pase en La Rosaleda.

Barcelona: marcar, ganar y esperar

Nunca es cómodo entrar al campo sabiendo que no se depende de sí mismo. Es por esta época que el Barça empieza a lamentarse de puntos que dejó en el camino y se veían accesibles. Alavés, en casa; Betis, Deportivo, Celta y Málaga, a domicilio, serán los partidos que retumbarán en la cabeza de los culés, en caso de no consagrarse mañana.

La consigna es clara y sencilla: ganar y esperar que el Real Madrid pierda. Actualmente, los de Luis Enrique son segundos en la tabla con 87 puntos, producto de 27 victorias, seis empates y cuatro derrotas (a tres de su eterno rival). La primera parte, parece ser sencilla, teniendo en cuenta que el Barcelona viene implacable en casa: los últimos diez partidos de Liga que jugó en el Camp Nou, los ganó, anotando en 42 ocasiones.

La MSN se ilusiona con la Liga. Foto: VAVEL.

A menos que el Madrid marque una cantidad astronómica de goles, los de la ciudad condal también cerrarán el torneo siendo el equipo que más tantos marcó. Pero todos estos datos serán 'inútiles' si el Madrid suma aunque sea una unidad, cosa que es muy probable si se tiene en cuenta que los merengues no pierden fuera de casa, por Liga, desde el 22 de febrero (2-1, vs Valencia).

Eibar, a cerrar una temporada destacada

A diferencia de su rival, el Eibar ya puede sacar un balance del curso, el cual es bastante favorable. A lo largo de la Liga, los problemas de descenso no aquejaron a la entidad vasca. El trabajo de Medilibar y la labor de sus pilares (Enrich, Pedro León, Dani García), hizo que, en su momento, la afición viera las copas europeas a la vuelta de la esquina.

El cierre de campeonato no ha sido el mejor, de los últimos 18 puntos, el cuadro vasco sólo pudo sumar cuatro, y no gana a domicilio desde el 9 de abril. Para colmo, la fecha pasada cayó en casa ante el ya descendido Sporting. De todas formas, los 54 puntos y el noveno (posiblemente octavo) lugar obtenido, hará que ésta sea recordada como la mejor temporada en la historia del club.

Messi y Denis en la victoria en Ipurúa. Foro: FC Barcelona.

Paternidad culé

El historial entre el Barcelona y el Eibar es muy corto, y muy favorable para los de Luis Enrique. Sólo se han enfrentado cinco veces. De esos cinco encuentros, cinco fueron victorias azulgranas.

Los armeros no han sido capaces de raspar algún punto frente al Barça, llevan recibidos 16 goles y nada más han podido marcar en una oportunidad. Ese único tanto fue justamente en el último encuentro de ambas escuadras en el Camp Nou, disputado el 20 de octubre de 2015. Aquél día, el conjunto culé ganó 3-1, con un hat-trick de Luis Suárez.

Voces de los protagonistas

Uno de los que se lleva más reflectores es, evidentemente, Luis Enrique. El timonel blaugrana dirigirá su último partido en el Camp Nou, pero en su cabeza sólo está la victoria: “El único objetivo es ganar y si hay suerte celebrar el título (...) hay que ganar los tres puntos a través del buen futbol”. A su vez, se mostró agradecido con el club y dejó algo en claro, esto no es un adiós, sino un "hasta pronto".

Luis Enrique. Foto: Marc González.

Por parte del Eibar, habló su DT, Mendilibar. Primero, intentó restarle importancia a la lucha por el octavo puesto, asegurando que la temporada del equipo "ya está hecha". También afirmó que no le quita el sueño el hecho de no haber podido derrotar al Barcelona todavía: "Siempre se habla de espinitas cuando hablas de un equipo que te ha ganado, yo no tengo".

Mendilibar, en una rueda de prensa. Foto: Ángel Ezkurra.

Hernández Hernádez y el 'gol fantasma'

El juez será Alejandro José Hernández Hernández, uno de los árbitros más populares (y polémicos) de La Liga. En esta temporada le ha pitado cuatro veces al Barcelona, en tres de ella ganaron los culés y en una empataron. Y es precisamente ese empate, el que mañana le pueda hacer pasar un momento incómodo al colegiado.

El 29 de enero de este año, en el duelo Betis - Barcelona, el árbitro que impartirá justicia mañana, cometió (junto a su asistente) un error que indirectamente definirá la Liga. No validó un gol de Luis Suárez, al considerar que la pelota no había traspasado la línea de gol (cuando claramente lo hizo). Una equivocación que costó dos puntos importantes. Sólo le pitó una vez al Eibar, victoria 1-0 ante Valencia.

Hernández Hernández en el célebre partido Betis - Barcelona. Foto: Juan Lechuga.

Posibles convocatorias y onces titulares

De la convocatoria del Barcelona podría caerse Mascherano, quien arrastra molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha, desde hace una semana. Vuelven Piqué y Sergi Roberto y seguirán por fuera Rafinha, Mathieu y Aliex, por lesión:

Ter Stegen; Cillessen, Masip, Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, Umtiti, Digne, Rakitic, Sergio Busquets, André Gomes, Denis Suárez, Iniesta, Paco Alcácer, Arda Turan, Luis Suárez, Messi, Neymar, Marlon Santos.

Posible convocatoria del EIbar:

Riesgo; Lejeune, Capa, Galvez, Ramis, Juncá, Arbilla; Dani García, Inui, Escalante, Pedro León, Rivera, Ruben Peña, Mauro, Kike, Bebé, Enrich, Adrián.