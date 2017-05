Google Plus

Pedro León, segunda juventud en Ipurúa.

Pedro León Sánchez Gil nació un 24 de noviembre en la localidad de Mula, en Murcia. Esta temporada milita en las filas del Eibar, cedido por el club que le tiene en propiedad, el Getafe. También ha jugado en otros clubes españoles como el Real Murcia, Levante, Valladolid y Real Madrid.

Su debut oficial vino de la mano del equipo más importante de su tierra, el Real Murcia, en el año 2005, y en Segunda División. Ese mismo año jugó otros seis partidos más, saliendo desde el banquillo. Pedro León consiguió meterse a la afición en el "bolsillo" tras marcar un gol al Ciudad de Murcia, en el derbi local. En la temporada siguiente, Pedro se hace un hueco en el once titular y arranca metiendo varios goles de falta directa, algo que rápido llamó la atención de varios clubes de Primera División.

La campaña posterior, en el verano de 2007, el Levante paga al Murcia 2,5 millones de euros y se hace con los servicios del murciano. Se dice con los condicionante de su marcha del club que le hizo debutar fueron sus intereses económicos y su distanciamiento con el entonces técnico Lucas Alcaraz por no sacarle de titular en el tramo final de temporada.

Un año después, en septiembre de 2008, Pedro León firma con el Real Valladolid por cuatro temporadas. El club pucelano paga alrededor de 300.000 euros. La salida de Pedro un año después de llegar al Levante, se ve forzada por los impagos que arrastraba el club granota a gran parte de la plantilla, entre os que se encontraba el jugador murciano. Esta temporada en el conjunto vallisoletano, Pedro León firma una gran temporada con cinco goles y diez asistencias, registros que le hacen volver a la selección sub-21.

Repasamos ahora sus dos grandes etapas en las que el futbolista ganó protagonismo en el mundo del fútbol.

Getafe

En agosto de 2009 el Getafe le firma por cinco temporadas. Pedro León solo cumplirá uno de estos cinco años, ya que con su gran actuación ayudando al Getafe con diez goles y once asistencias, llama a la puerta uno de los equipo más importantes del mundo, el Real Madrid.

En 2011, tras pasar sin pena ni gloria por el conjunto blanco, vuelve a recalar en el Getafe, donde el murciano ofreció su mejor versión, esta vez en calidad de cedido, pero con una opción de compra obligatoria en 2012. El Getafe hizo efectiva esta opción de compra pero un año más tarde de lo que ambos clubes habían estipulado.

En 2014, el jugador vivió uno de sus años más confusos y difíciles al no ser inscrito en la LFP (Liga de Fútbol Profesional) por su club, el Getafe, debido al límite salarial de los azulones. El día del cumpleaños del jugador, en aquel momento su 28º aniversario, pudo volver a disfrutar del fútbol con la camiseta del Getafe.

Tras seis temporadas como jugador azulón, divididas en dos partes, el jugador consiguió en registro de 26 goles y 36 asistencias en 185 partidos.

Real Madrid

En el equipo blanco, Pedro León no tuvo suerte, en gran medida debido al portugés José Mourinho, que era su entrenador actual, recién fichado procedente del Inter de Milán. El murciano no disfrutó de apenas minutos y no contaba en demasía para el entrenador luso. Disputó 14 partidos en total con un pobre balance de dos goles y una asistencia. En Este club logró su único título como profesional, la Copa del Rey en 2011, que el Real Madrid arrebató al Barcelona en el estadio de Mestalla.

Actualmente cedido en el Eibar por parte del Getafe, ha igualado su mejor récord goleador con diez tantos en los 36 partidos que ha disputado. El Eibar ha hecho un excelente campaña, actualmente situado en el décimo puesto de la clasificación, con el partido frente al FC Barcelona aún por disputar.