Luis Enrique: "No es una despedida, es un hasta pronto"

Luis Enrique en sala de prensa. Foto: Gerard Franco - VAVEL.com

La palabra “último” ha sido la más pronunciada de la mañana. El partido del Barça ante el Eibar va a significar el último de Luis Enrique Martínez sentado en el banquillo culé como entrenador del club. Como ya se ha mostrado desde el club, habrá una despedida merecida para el técnico asturiano. “Preparado para un partido para conquistar la liga”, empezaba diciendo Lucho.

Estos años han sido para él un “proceso corto” ya que “todo sucede con mucha aceleración”. “Las personas van pasando por este vestuario y yo estoy súper orgulloso de haber formado parte de esta historia. Son ocho años como jugador y seis como entrenador”, tres en el filial y tres más en el primer equipo.

Después de una infinidad de preguntas en relación a las últimas cosas que va a hacer ejerciendo de primer entrenador culé, Luis Enrique ha querido remarcar que “no es una despedida, es un hasta pronto. Estaré en la grada del Camp Nou como socio”. “Desde que llegué a este club como jugador caí de pie, tengo un sentimiento de mucho cariño por el Barça y Catalunya” agradecía el asturiano que reconoció que “empezar una nueva etapa siempre es impresionante aunque siempre con un sentimiento de morriña”.

Ya centrándose en el encuentro de mañana, “el único objetivo es ganar y si hay suerte celebrar el título y sino felicitar al Real Madrid, pero hay que ganar los tres puntos a través del buen futbol” decía Luis Enrique. Cabe recordar que el ganador del título liguero de esta temporada dependerá de los hombres de Zidane es por eso que el entrenador ha reconocido que “no llegar en condiciones de depender de uno mismo significa que estás en inferioridad”. En relación al Eibar, Luis Enrique defiende que “Cualquier rival siempre presenta un peligro”.

Dependiendo del eterno rival

El Real Madrid visita la Rosaleda en busca de sumar algún punto que le convertiría en campeón de la Liga Santander. Se le ha preguntado al entrenador por el seguimiento que tendría ese enfrentamiento en el banquillo culé a lo que Luis Enrique ha aclarado que “No tiene sentido estar pendiente de los otros, primero hay que ganar, pero claro que ese partido no me da igual”.

Los que no seguirán de manera plena el encuentro del Real Madrid serán los once jugadores titulares del Barça aunque “el rendimiento del rival en otro estadio no influirá si solventamos nuestro partido de manera rápida”. No ha escondido su confianza en proclamarse campeón aunque ha recordado que “confío en una victoria del Barça, no en una del Málaga porque si el Barça no gana, el Málaga puede hacer lo que sea”.

Otros temas tratados han sido la vuelta de Gerard Piqué a los entrenamientos, la confianza en los jugadores del Barça B y la celebración de los 25 años de la primera Copa de Europa azulgrana. “Piqué ha entrenado en condiciones normales y en principio si mañana no sucede nada estará en la convocatoria” mientras que Mascherano ni si quiera se sabe si llegará para la final dela Copa.