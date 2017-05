Goleada y a cuartos para el Barça juvenil

Google Plus

Tras la llegada a tierras asturianas, el FC Barcelona encaraba un partido difícil ante un equipo con dos caras, la demostrada en la Liga regular con un poderío ofensivo como para anotar cien goles; y por otro lado la versión vivida en el partido de ida donde el conjunto asturiano se cerró en su área los noventa minutos.

Dificultades al inicio

En los primeros 45 minutos el FC Barcelona buscó el gol que le introdugera dentro de la eliminatoria pero el tanto no llegaba. Los jugadores del Juvenil A apostaron por el mismo guión que en el partido de ida con el juego interior y de elaboración que tan buenos resultados les dio en la Liga. Sin embargo, el Sporting de Gijón no quiso ser una comparsa y disfrutó de la primera aproximación clara en el primer cuarto de hora de juego, pero el visitante Bertín no consiguió culminar con éxito su jugada. Tras varios intentos fallido por parte del conjunto azulgrana se llegaría al final del primer tiempo y el FC Barcelona seguía fuera de la Copa.

Busqueda satisfactoria

Al inicio de la segunda mitad, los intentos se convirtieron en logros y el continuo asedio tuvo su recompensa; muestra de ello fue el primer tanto del suizo Jeremy Guillemenot. Un penalti señalado por el colegiado en el área del Sporting de Gijón suponía el primer tanto del FC Barcelona en el minuto 60. Con este resultado el conjunto de Gabri conseguiría pasar a la siguiente fase. A pesar de tener el marcador a favor, el juvenil A siguió buscando el tanto de la tranquilidad y nueve minutos mas tarde llegaría el 0-2, obra de Guillem Jaime y otros tres minutos mas tarde la sentencia con el 0-3 obra de Dani García en el minuto 72.

Duros rivales

Deportivo de la Coruña, Mallorca, Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Celta de Vigo y Sevilla avanzaron también en sus respectivas eliminatorias y como el FC Barcelona esperan rival para los Cuartos de final de la Copa del Rey.