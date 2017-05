Luis Enrique se despide sin Liga

Se bajó el telón en el Camp Nou para la temporada 2016/2017, y no hubo sorpresas. A la conclusión del Barça-Eibar se apagaron los focos del feudo barcelonista hasta el nuevo curso, se puso fin a casi diez meses de irregularidad, de subidas y de bajadas, de momentos mágicos como la remontada en Champions League ante el PSG y otros que dejaron en los aficionados un regusto amargo, como las derrotas ante el Depor en Riazor o en casa ante la Juventus. Messi, indiscutible bota de oro y pichichi de Primera División, volvió a encargarse de marcar el ritmo de un Barcelona que aún tiene que disputar la Final de Copa ante el Alavés el próximo fin de semana, partido con el que espera salvar una campaña a medio gas.

Era el día de la despedida de Luis Enrique del Camp Nou, o más bien el “hasta pronto”, tal y como él mismo enunciaría en la rueda de prensa previa al partido, pero también el de algunos jugadores que no se llevarán ese último aplauso de su público. El futuro es más incierto que de costumbre en Can Barça, a esperas de las demandas de un entrenador cuyo nombre está aún por confirmarse. El técnico asturiano se marcha dejando en las vitrinas del club 2 Ligas, 1 Champions, 2 Copas, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Supercopa de España, un total de ocho títulos en sus tres temporadas al mando, y mucho más.

Primera titularidad para el central Marlon Santos

No falló el Barça ante su público en el último partido de la competición regular, como tampoco lo hizo el Madrid en Málaga, no hubo milagros de última hora para celebrar una Liga que dejaron escapar los culés con tropiezos inesperados en momentos clave, en favor de los blancos, que no fallaron en el tramo decisivo de la competición. Con Sergi Roberto de regreso tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, y Marlon como principal novedad en el once titular, en ausencia de Piqué, que no acabó de recuperarse de sus molestias abdominales, los catalanes tardaron en reaccionar ante un osado Eibar, que logró adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones. Un gol en propia puerta de Juncà, seguido de otro de Suárez y un doblete de Messi, dieron los tres últimos puntos de la campaña a los culés.

Inui sorprendió a los barcelonistas con un tempranero gol

Salió dormido el Barcelona ante un Eibar decidido a arruinar la fiesta de despedida de Luis Enrique. Los vascos aprovecharon la anestesia que parecía afectar a los locales para adelantarse en el marcador por mediación de Inui, que remató al fondo de las mallas un centro que Capa había enviado al segundo palo. Los de Mendilibar continuaron presionando después del gol, sin embargo un error en defensa propició la más clara ocasión de los azulgranas en el primer período: Suárez recogió el cuero y se quedó solo ante el portero, con todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer, pero el uruguayo cruzó demasiado su disparo y la pelota marchó a la izquierda de la portería defendida por Yoel.

Messi erró el primer penalti que ejecutó ante el Eibar | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

La falta de concentración de los barcelonistas, a los que les costaba salir con la pelota controlada desde atrás, había complicado el panorama demasiado pronto en el encuentro. El Eibar, muy metido en el partido desde el primer instante, demostró sobre el césped del Camp Nou la mentalidad ganadora que le ha llevado a completar una extraordinaria temporada.

Suárez, solo contra el mundo

Pese a hacerse con el control de la posesión, no hiló fino el Barcelona. La ansiedad y las prisas de los hombres de Luis Enrique por resolver el descosido jugaron en su contra, llevándoles a desperdiciar algunas de las ocasiones de las que dispusieron. Suárez fue el más activo en ataque, sin embargo no estuvo acertado: el uruguayo decidió resolver en una acción, equivocándose en su decisión de rematar en lugar de conectar con Neymar, que aparecía en mejor disposición.

El 9 del Barça recibió de Alba después, clavando el cuero entre los tres palos, pero la acción quedó invalidada por el colegiado, que decretó fuera de juego. El uruguayo, frustrado, no desistió en su empeño y colgó un balón al área, para la llegada de su amigo Messi, aunque logró adelantarse el portero vasco para atajar. Los azulgranas buscaban el empate sin éxito: Messi cedió a Sergi Roberto, que se desmarcaba para recoger el cuero en la línea de fondo y poner un centro atrás desde la derecha para el disparo colocado de Rakitic, sin embargo detuvo Yoel en dos tiempos.

El primer tiempo fue un resumen fidedigno del global de la temporada

De nuevo Suárez tuvo el tanto del equilibrio en sus pies, pero no pudo superar al guardameta del conjunto vasco en el uno contra uno. No tuvo ritmo ni partitura un Barça desorientado especialmente en la primera mitad, en un resumen fidedigno del global de la temporada del conjunto azulgrana. Transparente y sin florituras, quiso y no pudo en un primer tiempo para olvidar.

Marlon fue titular por primera vez en el Camp Nou en partido oficial | Foto: La Liga

Antes de alcanzar el ecuador, Ter Stegen evitó un mal mayor. El guardameta alemán rechazó un potente disparo de Inui, y aunque llegó al remate Peña, que tuvo el segundo a punto, el futbolista del Eibar envió el cuero a las nubes, con lo que la ventaja de los vascos al descanso quedaba reducida a la mínima. En la reanudación, y debido a unas molestias en el aductor, Sergi Roberto se quedaba en el vestuario y André Gomes ocupaba su plaza sobre el terreno de juego. Los azulgranas cambiaban de dibujo, pasando a formar un 3-4-3 inédito, con Marlon, Umtiti y Jordi Alba todos en el centro de la defensa.

Iniesta mete al Barça en el partido

El capitán apareció para poner orden y el equipo pronto ofreció signos de mejoría. Andrés provocó un saque de esquina y volvió a insistir, una vez se picó el córner, intentando sacar jugo a un mal despeje de un defensor. Y de nuevo el manchego, que seguía inyectando de energía al Barcelona, cedió un balón que Suárez condujo hasta dentro del área, donde asistió a Messi, pero el disparo cruzado de Leo pasó rozando el palo derecho de la portería.

Cuando parecían estar a punto de igualar los locales, llegó el segundo del Eibar, de los pies de Inue, que conseguía el doblete al clavar el cuero en el ángulo superior del primer palo con un remate impecable. Pero la alegría duró poco: Juncà empujó el cuero dentro de su propia portería, al caerle encima un balón que había rebotado en el palo tras un remate de Neymar. Era el 1-2, y el Barça había encontrado la fórmula para desenredar el enredo.

Ni el primer error de Messi en todo el curso en un lanzamiento desde los once metros echó al traste el espíritu guerrero que parecía haber poseido a los barcelonistas. El tanto del empate llegó de seguida al picar un córner el Barça: Alcácer peinó para Suárez, que envió el cuero al fondo de la red. Messi tuvo la oportunidad de resarcirse del penalti errado y no falló, haciendo subir al marcador el 3-2. El argentino cerró la cuenta para los culés con el cuarto tanto de un resultado que no servía para mucho más que despedir a Lucho con buen sabor de boca: con su victoria en Málaga los blancos habían sellado la Liga. A los azulgranas les tocará esperar al próximo sábado en el Vicente Calderón, si quieren darle una última alegría a su afición.