FC Barcelona - SD Eibar: puntuaciones del Barcelona, jornada 38 de LaLiga

Al final, no pudo ser. Aunque el Barça hizo su trabajo, ganando a un Eibar muy combativo, no se dio el tropiezo del Madrid en tierras andaluzas y LaLiga se quedó teñida de blanco. No obstante, el conjunto de Luis Enrique a punto estuvo de no conseguir los tres puntos.

Dos goles de Inui silenciaron el Camp Nou, en el partido que tenía que servir también para homenajear a Luis Enrique, pero al final el equipo culé reaccionó y fue capaz de remontar para final el encuentro con el marcador de 4-2.

(0-3: Muy mal; 4: Mal; 5: Aprobado; 6: Bien; 7-8: Notable; 9: Excelente; 10: MH)

Luis Enrique: 5

Tranquilo. El técnico asturiano vivió de forma relajada su último partido sentado en el banquillo del Camp Nou. Sus decisiones más complicadas fueron la entrada de Marlon en el once inicial, tal y como sucedió en Las Palmas, y la de André Gomes en el descanso.

Ter Stegen: 6

Central. El guardameta alemán destacó más por sus habilidades a la hora de sacar el balón controlado con los pies que por sus intervenciones, aunque salvó al Barça del 0-2 antes del descanso. En los dos goles de Inui, poco más pudo hacer.

Sergi Roberto: 5

Lesionado. El futbolista de Reus se tuvo que retirar en el descanso por unas molestias en el abductor de su pierna derecha. Hasta el momento, su partido no estaba teniendo ni luces ni sombras, pero no lograba combinar con Messi en su banda derecha.

Marlon: 6

Valiente. El joven central brasileño no se arrugó en su segundo partido consecutivo como titular con el primer equipo. Seguro en la salida de balón y sin cometer errores de bulto atrás, Marlon cuajó un encuentro bastante correcto.

Umtiti: 6

Atento. Volvía a ser el jefe de la defensa azulgrana, con Marlon de nuevo como pareja de centrales. Aunque no tuvo la fluidez habitual en la salida de balón, estuvo atento en el cruce y en la anticipación. Tanto Sergi Enrich como Kike García no pudieron con el defensa francés.

Jordi Alba: 6

Ofensivo. El rápido lateral azulgrana se prodigó mucho en ataque, como es habitual. No obstante, estas excursiones ofensivas acabaron causando problemas en la defensa culé, ya que las rápidas transiciones del Eibar obligaban a los centrales a multiplicarse.

Sergio: 5

Presionado. Flojo partido del centrocampista de Badia. La presión asfixiante del Eibar condicionó por completo su juego, y no se encontró cómodo en ningún momento en el terreno de juego, como el resto de mediocampo azulgrana.

Rakitic: 5

Correoso. La entrega del croata es un aspecto que no se puede discutir. Se hartó de correr, como en cada partido, ayudando tanto en defensa a Sergi Roberto y André Gomes como en ataque, aunque no encontró ninguna buena oportunidad.

Iniesta: 5

Apagado. El manchego no encontró en ningún momento esa brillantez a la que nos tiene acostumbrados. La intensidad de los jugadores armeros superó al mediocampo culé, y Andrés participó en el partido a cuentagotas.

Messi: 6

Impreciso. Mal partido del argentino, que no deslumbró y falló dos claras oportunidades de gol: un uno contra uno ante Yoel y un lanzamiento de penalti. Al final, se redimió de estos errores con un doblete, cuyo segundo tanto es para quitarse el sombrero.

Luis Suárez: 5

Fallón. Se pudo ir del partido con el balón debajo del brazo sin lugar a dudas, pero estuvo excesivamente errático ante Yoel. Dispuso de tres claras ocasiones ante el portero visitante, pero no pudo materializar ninguna. No obstante, pudo marcar el empate con un gol de oportunista.

Neymar: 6

Incisivo. No paró de intentarlo durante todo el enfrentamiento, cada vez que recibía el balón encaraba a Capa o intentaba asociarse con peligro. Acabó provocando un penalti y la consiguiente expulsión del lateral del Eibar.

André Gomes: 5

Descolocado. Por segundo partido seguido, Luis Enrique lo utilizó como lateral derecho, esta vez sustituyendo en el descanso a un lesionado Sergi Roberto. Se nota que no es su posición natural, pero se limitó a no cometer errores graves.

Alcácer: 5

Activo. Se colocó como extremo derecho, para buscar más amplitud al juego culé. Consiguió dar un plus de energía y movilidad al ataque azulgrana, e incluso participó en uno de los goles de su equipo.