Sergi Roberto, KO

Sergi Roberto frente al Villarreal CF. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Pese a que Luis Enrique no podía contar con el lateral para la final de la Copa del Rey ante el Alavés este sábado en el Vicente Calderón (20.45h) por sanción, los servicios médicos del club han confirmado la elongación en el aductor de la pierna derecha sufrida en la jornada de clausura del campeonato doméstico ante el SD Eibar. El tiempo de baja estimado es de 10 días, por lo que no volverá a vestir la elástica azulgrana en lo que resta de temporada. El de Reus, que ya no entró en la segunda mitad, tuvo que ser sustituido por André Gomes para ocupar una posición cada vez menos desconocida para el luso.

Ante la ausencia de Sergi Roberto y Aleix Vidal, el lateral derecho azulgrana queda huérfano para afrontar la final de Copa del Rey ante el Alavés. Consciente del problema, el técnico asturiano ha contado en los últimos encuentros con la polivalencia de André Gomes para suplir el carril azulgrana. Frente a la UD Las Palmas el mediocentro ya cumplió con nota su estrenada posición en el lateral derecho, y ayer volvió a repetir fortuna tras la lesión de Sergi Roberto. Sin embargo, la opción de Sergi Palencia, capitán del Barça B y talentoso lateral forjado en La Masía, también se alza con enteros como otra de las opciones para cubrir el ‘once’ titular de la Copa.

El canterano azulgrana cierra así otra temporada de altísimo nivel. De la mano de Luis Enrique, Sergi Roberto logró alcanzar desde la campaña anterior la continuidad que se ganó a pulso de constancia y perseverancia. Un total de 47 encuentros y un gol antológico sellan el curso del de Reus, protagonista por su diana ante el París St. Germain culminando una remontada para la historia y forjarse como el héroe de la hazaña impregnando el 94:39 para la memoria.