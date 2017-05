Gerard López: "Los jugadores quieren que el partido llegue ya"

Foto: Oscar Yeste - VAVEL

Mentalizado y ultimando los detalles de cara al decisivo partido que les espera, así salió Gerard López, el técnico del filial culé, a la rueda de prensa. Esta vez no salió solo, sino que lo acompañaron dos jugadores de su equipo, Marc Cardona y José Antonio Martínez, para expresar las sensaciones previas al encuentro.

Tanto el entrenador de Granollers como los dos integrantes de la plantilla lanzaron un mensaje de confianza y esperanza de cara a conseguir la remontada ante la Cultural Leonesa. Pero, sobre todo, sus palabras contenían que el equipo está más que preparado tanto física como anímicamente para afrontar un partido de estas características y sacarlo adelante.

"No he tenido que trabajar el aspecto anímico y mental, el equipo está muy bien y es muy fuerte"

Es el estado anímico la principal preocupación de los aficionados y periodistas, ya que no es fácil levantarse tras un 0-2 en contra. Gerard zanjó las dudas desde un buen comienzo: "Estuvimos decepcionados por el resultado, el partido no fue como para merecer este 0-2, pero a la vez escuché gritos de ánimo y muestras de confianza para revertir la situación. No he tenido que trabajar el aspecto anímico y mental, el equipo está muy bien y es muy fuerte, me he fijado principalmente en los aspectos físicos y tácticos. Queremos intentar tocar las teclas necesarias, sobre todo a nivel de juego, para encontrar los espacios en las dos áreas. Los jugadores tienen muchas ganas de que llegue el partido, no se tienen que recuperar anímicamente. Quieren salir a por todas, marcar goles y remontar la eliminatoria".

Preguntado por el rival, Gerard destacó que "espero un rival a un nivel más alto en el aspecto defensivo, teniendo menos la pelota que en el Mini Estadi. No obstante, no sé si ante su afición querrán plantear un partido diferente al de la ida, puesto que tienen la ventaja de los dos goles. Nosotros intentaremos pisar el área y pulir los problemas defensivos que tuvimos en el Mini, especialmente a la contra".

Varias alternativas para el partido

El técnico azulgrana también dejó abierta la puerta a una posible variante táctica para sorprender a la Cultural Leonesa: "Tengo muchas opciones arriba, he ido variando las opciones en el ataque y tengo alternativas para cambiar el planteamiento y buscar variantes durante el partido. No quiero dar pistas, pero sé que tengo varias opciones que hemos ido ensayando durante los entrenamientos".