El ascenso tendrá que esperar

Si a algo ha aprendido el FC Barcelona B de una temporada a la otra en Segunda División B y de la mano de Gerard López, es a sufrir. El conjunto azulgrana demostró ser capaz de superar un resultado adverso, para pelear hasta el último minuto por darle la vuelta hasta conseguirlo en la gran mayoría de las ocasiones. Por eso el partido de vuelta del playoff de ascenso que tenía por delante en el Reino de León no dejaba de ser un reto alcanzable.

Los barcelonistas, que presentaron dos cambios en el once inicial respecto a la ida, con la entrada de Romera y Fali en lugar de Perea y Sarsanedas, no se achicaron en un estadio lleno hasta la bandera. A pesar de las inconveniencias que tuvo que afrontar el equipo por la lesión de Fali en los primeros compases, su dominio territorial se fue consolidando conforme avanzaba el reloj y le acabó por dar la ventaja, mediante una diana de Alfaro. Tras el descanso Colinas y Gallar echaron al traste la ilusión de los barcelonistas de conseguir el ascenso por la vía rápida.

Preparados para la batalla de León

El objetivo estaba claro. Los de Gerard López habían llegado a León mentalizados y saltaron al terreno de juego dispuestos a no perder tiempo. Las primeras ocasiones fueron meros avisos en los que falló el acierto. Romera, que remató desviado un centro desde la banda derecha, reclamó infracción dentro del área poco después, ante la indiferencia del colegiado. Gallar dispuso de la primera oportunidad para los locales. El delantero dribló a Cucu y probó el disparo, pero Alberto Varo estuvo atento para atajar el esférico sin complicaciones.

Pese al dominio inicial de los barcelonistas, el partido se fue abriendo y ambos conjuntos se turnaron en acciones de ataque. Xemi puso un centro desde la derecha para Cardona, que no consiguió llegar al remate. La jugada había quedado invalidada por lo que el colegiado entendió como fuera de juego del delantero leridano. En un visto y no visto el peligro estaba en el área contraria. Por muy poco no adelantó Gallar a los suyos, tras llegar con la pelota en los pies desde atrás y chutar con potencia desde el borde del área grande, sin embargo el cuero chocó en el palo.

La lesión de Xemi obligó al filial a variar su esquema inicial

El Barça B insistió aún con más ahínco tras asimilar el susto: Cardona estuvo a punto de rematar una asistencia de Palencia, en una acción iniciada por Aleñá. Marlon sustituyó al lesionado Xemi para ocupar el puesto de central que de inicio cubría Fali, quien pasó a actuar en la posición de pivote defensivo en la que generalmente parece más cómodo. Un defensor del conjunto local estuvo a punto de empujar el cuero dentro de su propia portería, en una acción de estrategia ejecutada por Gumbau que forzó la intervención de Palatsi para evitar el gol de los azulgranas.

Alfaro, durante el encuentro de ida | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Alfaro abre la eliminatoria

La primera mitad en el Reino de León fue un calco del segundo período que se vivió en el Mini Estadi, en el partido de ida. Pese a llevar las riendas el Barcelona B, las ocasiones se sucedieron en ambas áreas, si bien es cierto que los de Rubén de la Barrera supieron sacar mayor tajada de las suyas. Alfaro abrió la lata al culminar una buena acción individual con un disparo cruzado que tuvo que recoger de entre las mallas el guardameta local.

Tras el descanso, siguió achuchando el filial. Aleñá asistió a Romera, que buscó escapar de dos defensores para encarar al portero, pero el colegiado decretó fuera de juego. Marlon pudo ampliar la ventaja de los culés, al rematar de cabeza en un saque de esquina, pero el cuero no encontró su objetivo; tampoco el chut de Gallar, que detuvo el cancerbero visitante. Sin embargo, el contraataque de los leoneses que siguió a continuación se probó letal: Gallar sirvió un centro que aprovechó Colinas para rematar dentro de la portería defendida por Varo.

La Cultural y Deportiva Leonesa consigue el ascenso

El tanto del empate significó un mazazo para el filial, que entonces dominaba y merecía la ventaja que hasta ese momento reflejaba el luminoso. Aún así no le perdieron la cara al encuentro los hombres de Gerard López y Perea, que había entrado de refresco en sustitución de Aleñá, estuvo cerca de provocar un autogol después de una internada y un centro al primer palo. No solo no amplió el Barça B su ventaja, sino que vio como Gallar sorprendía a balón parado, con una magistral ejecución de falta directa que se convirtió en el 2-1 definitivo.

Antes de la conclusión, Alfaro tuvo las tablas en sus pies, pero salvó la defensa in extremis. Lo peor fue el susto que se llevaron Cardona y Palatsí tras un choque entre ambos, en el que el cancerbero se llevó la peor parte: aunque recuperó la consciencia tras quedar conmocionado sobre el césped, fue reemplazado bajo palos. Restaba apenas el tiempo de añadido y ya el estadio se venía abajo al grito de 'campeones, campeones', con la afición saboreando ya el ascenso a la categoría de plata. Los azulgranas tendrán que seguir peleando en los playoffs si quieren conseguir ellos también una plaza en Segunda División A.