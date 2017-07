Dani Romera: "Celebrar este ascenso es como un sueño"

Google Plus

Dani Romera, celebrando el ascenso después del empate con el Racing | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

La campaña 2016/2017 tuvo un poco de todo para Dani Romera. La paciencia en los momentos más complicados, como cuando se vio forzado a estar fuera de los terrenos de juego por una inoportuna lesión, y su capacidad de superación, sumadas a ese instinto de 'killer' que también ha sabido demostrar vestido de azulgrana, le han llevado a acabar la temporada - y no una cualquiera, sino la del ascenso, el retorno a la categoría de Plata - como máximo goleador del filial barcelonista.

A la conclusión del encuentro de vuelta del último playoff de ascenso, en el que el Barça B empató a cero con el Racing, el futbolista explicaba cómo había vivido este segundo año en el club: "Ha sido un gran mérito llegar hasta aquí; ha sido un año muy duro también para mí, que he estado cinco meses lesionado. Para mí es un año muy completo, le doy las gracias al míster, a toda la familia del Barça B, que los quiero mucho y es un gran éxito para el club que subamos a Segunda, se lo merece este filial, estoy muy contento".

Misión cumplida

Romera se mostró feliz por el hecho de acabar la temporada 'con los deberes hechos'. "El objetivo que nos marcamos fue llegar como mínimo al playoff. Partido a partido hemos ido muy bien, hemos estado durante toda la temporada entre los tres o cuatro primeros. Estoy muy satisfecho de que hayamos conseguido el objetivo, contra la Cultural Leonesa no pudimos, pero es muy difícil hacer un descanso y volver a competir. Estoy muy contento por los compañeros, por dar todo en el campo", señaló el almeriense.

Tras haber conseguido el ansiado ascenso de categoría, el no haber obtenido una victoria en el Mini durante el playoff quedaba en anécdota. "No hemos ganado ningún partido de playoff en casa, pero lo importante es que estamos en Segunda A y eso no nos lo va a quitar nadie. Fuera de casa hemos hecho una gran campaña y como locales hemos sido fuertes. Hay que quedarse con el 1-4, allí lo hicimos muy bien, hoy teníamos que defender el resultado y hemos sido un muro. Estoy muy feliz".

Para cerrar, el 'pichichi' del Barça B expresó sus emociones del postpartido: "La celebración del ascenso con la familia y todo el equipo es como un sueño, no me lo esperaba. Somos muy jóvenes y subir a Segunda A ha sido un éxito, estoy súper contento".