Bakero: "Es una fiesta pero hay que encontrar el equilibrio entre nombres y seriedad"

Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Cuentan los libros de historia del Fútbol Club Barcelona que Kubala maravilló a los aficionados culés hasta el punto de la necesidad de construir un estadio nuevo, que Johan Cruyff encandiló y cambió la historia del club tanto de entrenador como de jugador, que un equipo llamado Dream Team se alzó con la primera Copa de Europa de la historia de los azulgranas y sentó las bases de un futuro repleto de jugadores de un talento de escándalo que dejaron su huella, con sus goles, sus asistencias, sus cortes defensivos, sus paradas... tanto en Barcelona como en el mundo del fútbol.

Ronaldinho, Rivaldo, Edgar Davids, Kluivert...

Los más pequeños no vieron jugar a muchos de ellos, pero este viernes se les presenta la oportunidad de revivir aquellas glorias pasadas que todavía tienen sus últimos regates, pases, goles en las botas. Espectáculo por dar, brillar al son de lo que más les gusta, el fútbol. El Camp Nou recibe una de esas citas que atraen, que gustan. El partido de leyendas entre Barcelona y Manchester será un encuentro con gran atractivo, capitaneado por la vuelta de Ronaldinho a la que fue y es su casa. Seguramente el que más cambió la historia del club de los que estén sobre el terreno de juego. Bakero, el míster, lo sabe: “Creo que Ronaldinho, con su personalidad especial, será titular. No entrenó porque se fue a descansar” ya que el astro llegaba de un acto publicitario directamente desde Portland", comentaba Bakero.

Bakero desveló quien será su ayudante en los banquillos, Charly Rexach: “No hay más leyenda catalana en el Barça que Charly. Es justo, normal y natural que esté. Es la historia viva del Barça y en un partido de leyendas tenía que estar”. Jose Mari quiso remarcar desde un principio el carácter benéfico que el partido tiene detrás. "Todo es para un acto benéfico, es lo más importante de este evento", afirmaba Bakero.

Ocho jugadores visitarán el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

Al míster no le preocupa que se pueda repetir la poca entrada que hubo en el homenaje de los 25 años de Wembley hace pocas semanas: "Yo he jugado en el Camp Nou ante sólo 30.000 personas, el campo es terriblemente grande, todos los que vengan serán bienvenidos”. No sólo quiere "que la gente disfrute", sino también aportar desde el banquillo los ingredientes necesarios para un buen espectáculo. "Es una fiesta pero hay que encontrar el equilibrio entre nombres y seriedad", declaraba Jose Mari.

A su lado estaban Belletti y Miquel Àngel Nadal, que también querían que el partido sea de "calidad". Nadal contó una de sus mejores hazañas, que Rafa Nadal, su sobrino, celebrara títulos azulgrana: "Conseguimos que un madridista como Rafa celebrara algún título del Barça, sobre todo cuando yo jugaba ahí, pero lo que no logramos es que fuera culé, pero si que respetara al Barça... eso ya es mucho siendo madridista”, comentaba Nadal.

Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Por su parte Belletti mostró sus ganas de volverse a calzar las botas: "Volver a jugar a futbol es especial, sobre todo aquí, sabemos de los valores de este equipo, de la entidad, es un club que valora la historia, lo que hemos conseguido”, comentaba el ex lateral culé.

Los tres fueron preguntados por su momento más especial con el Barça y el Juliano apuntó dos: "El gol de París en 2006, pero hay otro aquí en el Camp Nou cuando yo jugaba en el Chelsea, en la semfinal de Champions y entré en la segunda parte, estaba 0-0 el partido con mucha tensión, y cuadno entré el Camp nou se olvidó del partido para homenajearme, fue muy especial", decía Belletti.

Belletti en la rueda de prensa: Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Nadal reconocía que "el día en que te fichan" es muy especial pero se queda con las "Ligas de Tenerife" y evidentemente "la Copa de Europa". El míster Bakero no dudó tampoco en apuntar Wembley como uno de sus momentos más especiales, pero siempre recordará Montanyà: "Donde vi crecer al Barça como club fue en el Montanyà, la concentración que Johan y Charly se inventaron antes de los partidos de Champions. Al día siguiente todo era portada. TV3 tenía un programa en directo desde el Montanyà. Allí crecimos mucho como club, gracias a la unión de Montanyà. Prensa y jugadores estábamos contentos por encontrarnos”, finalizaba Bakero.