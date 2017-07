Google Plus

Ter-Stegen, finalista de la Copa Confederaciones

El portero del FC Barcelona, Marc André Ter-Stegen, ha conseguido alcanzar la final de la Copa Confederaciones que se está disputando en Rusia, país anfitrión del próximo mundial de 2018. Su país, Alemania, se deshizo facilmente de México con un marcador final de 4-1.

El combinado alemán se puso rápidamente por delante con un doblete de Goretzka antes de los diez minutos de juego. Tras sesenta minutos de partido, Alemania sentenciaba con el 3-0. Casi al final del encuentro México asestó un zarpazo para maquillar el resultado, pero Alemania no conforme con la ventaja conseguida consiguió meter un cuarto gol para cerrar el encuentro por completo.

El guardameta alemán del Barça tuvo varias intervenciones de mérito y encajó un gol en el que no podía hacer prácticamente nada. En la final de la Confederaciones se enfrentará al portero con el que tuvo que luchar por su titularidad en el Barcelona, con Claudio Bravo, portero de Chile, y héroe en su semifinal frente a una de las favoritas del torneo, Portugal.

Ambos porteros compartieron vestuario tras fichar por el Barcelona en el año 2014. Bravo disputaba la Liga Española mientras que Ter-Stegen era el encargado de disputar las competiciones del KO, es decir, Copa del Rey y Champions League. El portero alemán no conforme con esta situación, trasladó su queja a la directiva y así, Ter- Stegen se convirtió en el guardamete titular del Barcelona, y Claudio Bravo fue traspasado al Manchester City.

La final del torneo se jugará este próximo domingo 2 de julio, a las 20:00. Chile y Alemania se jugarán una copa que no trae buena suerte a su campeón, hasta ahora, el campeón de la Copa Confederaciones, no ha logrado nunca ganar el mundial del año posterior. Alemania, aún no llevando a sus habituales titulares, se ha plantado en la final sin apenas problemas.

El portero del Barcelona, podría ganar su primer título con la selección absoluta y además ocupando la titularidad bajo los palos de la porteria alemana.