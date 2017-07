Deulofeu vuelve a casa

Gerard Deulofeu vistiendo la camiseta de la Selección Española en el Europeo sub-21. Foto: Ángel Chacón, VAVEL.com

El futbolista de Riudarenas llegó al club azulgrana en 2003, cuando tan solo tenía nueve años. Se formó en la cantera del club y siempre destacó por encima de sus compañeros. Deulofeu subió al Barça B en 2011, con diecisiete años, después de lograr con el Juvenil la Copa de Campeones junto con la Copa del Rey. Fue el máximo goleador del equipo esa temporada con 9 tantos y Pep Guardiola, el que fuera entrenador del primer equipo, no dudó en contar con él, haciéndole debutar en el Camp Nou ante el Mallorca, todavía sin la mayoría de edad. Aunque se tanteó la opción de incorporarle en la primera plantilla, Deulofeu siguió siendo jugador del B hasta el verano de 2013, cuando el club le cedió al Everton durante una temporada.

Su primer año en Inglaterra no fue del todo brillante. Una lesión que le apartó hasta cinco semanas de los terrenos de juego le hizo romper su buena racha de titularidades. Aunque debutó a finales de agosto con los Toffees, no marcó su primera diana hasta noviembre. Esa temporada el Everton logró terminar quinto con un total de 72 puntos. Al terminar su cesión, el Barça confirmó que no seguiría en el equipo inglés y Deulofeu pasó a ser de nuevo jugador azulgrana.

Esos colores le duraron poco de nuevo ya que en agosto el Estadio Ramón Sánchez – Pizjuán pasó a ser su casa. Vistiendo de rojo y blanco logró su primer gol en la categoría reina española. Marcó tres tantos – uno en Liga y otros dos en Copa del Rey – jugando un total de 28 partidos como jugador del Sevilla.

En 2015 abandonó oficialmente el Futbol Club Barcelona siendo comprado por el Everton. El catalán firmó contrato hasta junio de 2018 y el Barça añadió una opción de recompra en su contrato. En enero de este mismo 2017 el club inglés decidió ceder al futbolista al Milan hasta finales de temporada. En tan solo cuatro meses marcó cuatro tantos en la Serie A.

La opción de recompra del futbolista terminaba el 30 de junio de 2017, día en que se oficializó su retorno, por 12 millones, al club que le vio crecer. Deulofeu se convierte de esta manera en el primer fichaje del Barça de Valverde y tendrá contrato hasta junio de 2019. Estos días el futbolista se encontraba disputando el Europeo sub -21, donde el equipo nacional consiguió la medalla de plata. “Un año seguro que me quedo”, declaró el mismo Gerard Deulofeu, eliminando toda posibilidad de ser cedido a otro equipo. Así pues, el catalán tendrá que luchar por un puesto en algún once titular, reto más que complicado teniendo en cuenta que los del tridente serán titulares indiscutibles en el equipo.