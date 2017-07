Jordi Cardoner: "No queremos que los socios se sientan engañados porque no es así"

Google Plus

Foto: Laia Cervelló-VAVEL

Un revuelo ha persistido estos últimos días en el club azulgrana respecto a las entradas del ‘seient lliure’ del Barça. Además, según informó anteriormente TV3 el club vendía los asientos a un precio elevado, sin tener completamente informados a los socios, lo que ha creado un gran debate con el conjunto culé.

Jordi Cardoner, vicepresidente y máximo responsable del área social, ha comparecido en rueda de prensa esta misma tarde, aclarando el tema y exponiendo su versión de los hechos de parte del FC Barcelona, ya que según ellos la información que daba TV3 no era cierta.

TV3 había detectado supuestas anomalías en diez partidos disputados en las tres últimas temporadas (City, Real Madrid y Valencia de la temporada 2014-2015; Roma, Arsenal, Real Madrid y Atlético de Madrid de la temporada 2015-2016; y Atlético de Madrid, Manchester City y Real Madrid de esta última temporada), en los que el precio de venta de estos asientos era superior al precio que se vendían en taquilla, sin que los socios fueran informados. Jordi Cardoner ha defendido la postura del club diciendo que el precio no es por el asiento, sino por los servicios especiales que se ofrecen.

El vicepresidente blaugrana se ha mostrado ofendido por las declaraciones hechas por este medio: "Lamentamos profundamente que un medio público como TV3 haya difundido una información no contrastada en relación a nuestro sistema de 'Seient Lliure'. No queremos que los socios se sientan engañados porque no es así". Además, ha explicado el sistema de precios: "La vinculación del precio del "Seient Lliure" es el que es sin ningún otro servicio adicional. Del precio de venta al público se descuenta el 21% de IVA y los gastos de gestión y se reparte el 50% de beneficio para el socio y el otro 50% para el club".

Por último, ha aclarado que en ningún momento el club ha querido que el socio se sienta engañado: "El VIP Experience es una entrada con servicios añadidos: cátering, servicio de azafatas, información... Por eso son precios bien diferenciados. Nos hemos equivocado en otras cosas, pero no en esta. El socio debe saber que sus carnets no se venden como si fuera tal servicio".