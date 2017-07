El FC Barcelona sale victorioso ante la instancia de MCM Publicidad, SL

Google Plus

Imagen: FC Barcelona

A través de un comunicado, el FC Barcelona ha asegurado que el Juzgado de Primera Instancia 25 ha desestimado la demanda presentada por MCM Publicidad, SL en la que reclamaban más de 99.000.000 millones de euros en concepto de daños y perjuicios en relación al contrato de explotación publicitaria de la fachada del edificio de La Masía, ubicada en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí (Barcelona) y en la que actualmente residen los futbolistas que forman parte de las categorías inferiores del FC Barcelona.

El FC Barcelona consigue la victoria en los juzgados

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia 25 en la que finalmente las exigencias de MCM Publicidad, SL han sido desestimadas en beneficio del club catalán, que no tenía ninguna obligación contractual de colaborar en la búsqueda de posibles empresas y compañías interesadas en promocionarse en la fachada de La Masía, inaugurada el pasado 20 de octubre de 2011. De esta manera, la Audiencia constata que MCM Publicidad, SL no instaló pantallas led ni aportó ninguna propuesta de empresa publicitaria interesada en promocionarse en este espacio habilitado para ello. Así pues, el club no cometió ninguna irregularidad en las condiciones que ambas partes pactaron a la hora de rubricar el contrato.

El pasado noviembre de 2013, la empresa interpuso una demanda ante la justicia en la que solicitaba el pago por parte del club de prácticamente 100.000.000€ (99.300.000€) en concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, ante esta resolución final emitida por el Juzgado de Primera Instancia 25 y confirmada por la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la entidad azulgrana no deberá indemnizar bajo ningún concepto a dicha empresa, que, por su parte, tendrá que hacerse cargo económicamente de los trámites judiciales, cuya cifra rondaría el millón de euros aproximadamente.