El Barça crea el cargo de mánager deportivo del Área de Fútbol

Google Plus

Foto: fcbarcelona.es

El FC Barcelona realizó este mismo miércoles una nueva incorporación al club. No se trata de Verrati ni Bellerín ni de las demás especulaciones que corren por los periódicos durante estas primeras semanas del mercado estival. La incorporación es en los despachos del club azulgrana, que inaugura un nuevo puesto de trabajo. Se trata del mánager deportivo del Área de Fútbol del club, cargo que ocupará la figura de Josep Segura. De esta manera el club equipa todas las estructuras de los deportes profesionales que confecciona la entidad.

Un puesto que no afecta al rol de Robert Fernández como director deportivo del Barcelona, como bien se ha encargado la directiva de afirmar en el comunicado de anuncio de Josep Segura. La parcela que ocupará Segura era cargo de Robert hasta el momento. Josep es licenciado en Educación Física y ya formó parte del Barça cuando en 1997 ejerció de entrenador del Juvenil A azulgrana para después pasar a ser responsable técnico de alto rendimiento y scouting, cargo que ocupó hasta 2005. Abandonó el club para volver en 2015, donde se le contrató como secretario técnico del fútbol formativo profesional.

Si bien Josep Segura ha sido el elegido, Sport de forma confidencial, ha publicado que éste no fue la primera opción del presidente Josep Maria Bartomeu. El presidente azulgrana habría propuesto a Jordi Cruyff que ocupara dicho cargo en el último encuentro entre los dos, este pasado mayo. El hijo de Johan no aceptó su oferta, ya que su idea era iniciar carrera en los banquillos y no en el palco. De hecho, Jordi dejó el cargo de director deportivo del Maccabi de Tel-Aviv para ponerse al mando del equipo como entrenador.

El comunicado del club también anuncia que en los próximos días se anunciará la nueva estructura del Área de Fútbol del club.