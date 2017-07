El 12 de julio arranca la ´era Valverde´

La nueva aventura culé, comandada por Ernesto Valverde, comenzará el 12 de julio | Fotografía: María José Segovia

El técnico extremeño sustituye a Luis Enrique e inunda de preguntas a unos aficionados culés que se encuentran divididos respecto a su nombramiento. Muchas dudas surgen, como el sistema táctico que empleará, si subirá a jugadores de la cantera al primer equipo, cosa que se ha echado en falta durante los últimos años, desde la marcha de Pep Guardiola, sobre los demandados fichajes que el club necesita o cómo podrá manejar un vestuario lleno de estrellas rutilantes del panorama mundial, algo inédito en el extenso currículum de Valverde.

¿Ilusiona Valverde a los culés?

Sin duda, los culés tienen sobre Valverde muchas esperanzas puestas. Las expectativas son muy altas, tras una temporada muy irregular, en la que no se han conseguido ni el título de Liga ni el de Champions. Y una temporada en la que el máximo rival del Barça, el Real Madrid, ha conseguido alzarse de manera aplastante con esos prestigiosos trofeos.

El reto es volver a resurgir y ganar esos títulos perdidos. Muchos culés piensan que era necesario un cambio, un cambio de 180 grados y que con Valverde se volverá a ver a un gran Barça. Su seriedad, experiencia, haber estado en el Barça como jugador y haber adquirido muchos conceptos y ser alumno del maestro Johan Cruyff, son algunos de los argumentos a favor de su fichaje como nuevo técnico culé. Sin embargo, algunos creen que no igualará a Luis Enrique, que se tenía que haber escogido un técnico distinto, con más prestigio, más contrastado y que haya estado en un banquillo de un club grande.

Los sistemas que posiblemente empleará

Valverde ha utilizado en casi todos sus equipos el clásico 4-2-3-1: en sus dos etapas en el Athletic de Bilbao, en el Espanyol y en el Olympiacos. Mientras que en su etapa en el Villarreal apostó por un 4-4-2 y en el Valencia por un 4-3-3, así que seguramente veremos en el Barça el clásico 4-3-3 pero con ciertos matices, según las necesidades del equipo, según el partido, etc. Luis Enrique ya ha experimentado en esta temporada con el 3-4-3 y no sería extraño verlo en ocasiones en la próxima temporada.

El Barça lleva más de una década utilizando el 4-3-3 que tan buenos resultados le ha dado y con el tridente arriba, se hace más que necesario. Aunque Valverde ha reiterado que, para él, “el dibujo no es tan importante, lo importante es llevar el peso del partido, darle una vuelta más a ese estilo que tanto caracteriza al Barça”.

El papel de Messi

El mejor jugador de la historia acaba de renovar hasta 2021 con el club de sus amores, con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros, digna de un jugador de su talla y leyenda. Una temporada más, Leo Messi será el líder del equipo, el líder del nuevo proyecto bajo el mando de Valverde. En los últimos años, cada vez que el Barça anuncia a un nuevo técnico, surge la duda del papel que tendrá Messi, la posición en la que actuará.

Con la llegada de Luis Enrique, Messi volvió a la posición de extremo derecho, también como consecuencia del fichaje del voraz Luis Suárez, dueño indiscutible en el centro de la delantera culé. En los últimos meses, Messi ha jugado como un 10 clásico, en un 3-4-3 que no consiguió dar muy buen resultado. Con la posibilidad de que Valverde decida emplear un 4-2-3-1, Messi actuaría como un perfecto mediapunta, acompañado de Neymar a la izquierda, la vuelta de Deulofeu podría dar más pistas sobre este posible sistema, jugaría por la derecha y arriba el uruguayo Luis Suárez.

La cantera y Valverde

Una de las principales ilusiones de los culés es que se vuelva a confiar en la cantera. Cantera que ha conseguido reivindicarse y ascender a Segunda División. Con Luis Enrique se echó en falta la consolidación de ningún canterano procedente del Barça B o juvenil. Casos como el de Samper, Munir y Sandro. Sergi Roberto consiguió explotar a las órdenes de Luis Enrique pero ya estaba en el primer equipo. Jugadores como Aleñá, Palencia, Cardona, Cucurella o Marlon son jugadores a seguir y que, a buen seguro, Valverde les habrá echado ojo. Valverde ha hecho debutar con el primer equipo a jugadores como Llorente, Kiko Casilla, Williams, Yeray, etc.

Los fichajes que Valverde necesita

Inmersos en pleno mercado de fichajes, tras varios bombazos sonados, ninguno está relacionado con el Barça. Tras una temporada bastante decepcionante, los culés demandan fichajes de renombre, y, obviamente, el entrenador. Luis Enrique ya demandó hace dos temporadas la necesidad de fichar jugadores que pudiesen dar descanso a los titulares, pero la mayoría de esos fichajes no han cuajado y no se quiere volver a cometer el mismo error. Por eso, se pretende traer jugadores de alto nivel y rendimiento, jugadores que puedan ganarse un hueco en el once, jugadores top. Urge traer un lateral derecho de garantías, Sergi Roberto no es lateral puro y se espera que regrese al centro del campo mientras que Aleix Vidal necesita un competidor, y un centrocampista organizador, ya que el final de Iniesta en el Barcelona está cada vez más cerca y ningún centrocampista que se fichó en el verano de 2016 ha dado la talla. Los nombres que más suenan son los de Héctor Bellerín y Marco Verratti. Jugadores muy caros que están protagonizando todo un culebrón veraniego.

Valverde dirigirá su primer entrenamiento el próximo 12 de julio, fecha en la que los jugadores no internacionales tendrán un primer contacto con el extremeño. El 14 de julio llegarán los pesos pesados, los jugadores internacionales, y dará comienzo una apasionante pretemporada en la que podremos saborear el nuevo Barça de Valverde, ante equipos de la talla de la Juventus, Manchester United y el… ¡Real Madrid!, un clásico inédito en pretemporada, aunque el clásico verdaderamente importante será el de la Supercopa de España, el 11 y 14 de agosto.