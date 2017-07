La hora de Deulofeu

Google Plus

Gerard Deulofeu en el Miniestadi. Foto: Laia Cervelló, VAVEL

El llanero solitario de Riudarenas aterriza de nuevo en la Ciudad Condal dispuesto a demostrar que a sus 23 años en su maleta reside la madurez necesaria para afrontar el sueño que se respira en cada soplo de aire desde Can Barça. Gerard Deulofeu sólo tiene 23 años, pese a que en su impecable historial residen 85 partidos en las categorías inferiores de la Selección Española, tres encuentros con la Selección Absoluta de la mano de Vicente del Bosque y un currículum intachable pese a su juventud de la mano del Sevilla FC, dónde marcaría su primer gol en Primera División, Everton FC y AC Milán.

Demasiado lejos queda aquel 29 de octubre de 2011, dónde con sólo 17 años debutaría con el primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola ante el RCD Mallorca bajo la atenta mirada de una hinchada que hoy volverá a dejarse el alma con su nombre. Ahora, seis años después, Gerard Deulofeu regresa a casa con la convicción y la madurez necesaria para aprender y triunfar en su tierra. Atrás quedan sus excesos de confianza, sus recelos y una mentalidad que siempre le pesó en sus botas. El continuo baile de cesiones entre el Everton FC y Sevilla FC desarrolló el potencial que hoy exhibe, no sin antes sucumbir en una montaña rusa de actuaciones estelares y dudas sobre su compromiso que hoy parecen espantadas de un plumazo.

Gerard Deulofeu con la Sub21. Foto: Mikaela Mourelle, VAVEL

Fue su llegada al Calcio dónde Gerard apuntaló las bases de su constancia y su perseverancia. El canterano más prometedor de La Masía salió al rescate de un AC Milán en horas bajas, desplegando su potencial pegado a la línea de cal y demostrando que su calidad al compás de su desborde desde la banda derecha no era ninguna utopía. Un bagaje de 18 partidos, 4 goles y la nitidez de su gran determinación fueron las claves para definir el regreso de Gerard Deulofeu hasta las filas del FC Barcelona. El reto le apasiona.

Coronado con el medallero de plata con la selección Sub21 en Croacia, ‘Deulo’ estrenará nuevo curso en un Barça con nuevo dirigente al mando. La presencia de Ernesto Valverde como reciente comandante del navío azulgrana y los enigmas desplegados sobre los esquemas sobre el verde abren las puertas a la posible inclusión del canterano en el ‘once’. El técnico extremeño, enamorado del 4-2-3-1, podría abocar al Barça a la perfección, y con ello a Deulofeu a la banda derecha. Con Leo con pleno poder en la media punta, el de Riudarenas tendría, seis años después, la oportunidad de oro para demostrar su talento en Can Barça. Fuera como fuese, Gerard sí deberá demostrar que el cambio en su madurez no ha sido un mero ‘cliché’. Desde el inicio, o como refresco, oportunidades no faltarán para que Deulofeu exhiba, al lado de los ilustres del fútbol, todo el talento por el que cuyas expectativas siempre fueron las máximas.

Referente de presente y futuro, Ernesto Valverde parece decidido a brindarle la oportunidad definitiva. La paciencia y la sensatez atesorada con la experiencia deberán ser sus mejores ases para no volver a caer en el error de cursos anteriores. Su papel importante en las filas del conjunto ‘rossonero’ le sentó bien, sin embargo ahora se enfrenta a un guión interpretado por tres protagonistas en el ataque. Sus antecedentes desde la banca parecen acrecentar los temores. Él lo tiene claro: ha venido para quedarse. Más participativo, más asentado mentalmente y mucho más completo. Así define su regreso Deulofeu, con ganas de convencer y ganarse la confianza de la hinchada de Can Barça, y de uno mismo.