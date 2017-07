Toni Duggan, un refuerzo de lujo para el Barça

Google Plus

Toni Duggan firma su contrato con el club. | Foto: Paco Largo - FCB

El Barcelona sigue confeccionando una plantilla competitiva para volver a asaltar la Liga Iberdrola. La última jugadora en llegar a la Ciudad Condal ha sido la anglosajona Toni Duggan. La futbolista disputará el Europeo con su selección, donde es posible que se enfrente a sus nuevas compañeras en el conjunto azulgrana. La inglesa firma dos temporadas con el equipo dirigido por Fran Sánchez.

Un fichaje ilusionante

Toni Duggan procede del Manchester City, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas. En su palmarés destaca una liga en 2016 con el club citizen y una medalla de bronce en el último europeo con la selección inglesa. El nuevo refuerzo culé puede ejercer en las tres posiciones de ataque y destaca por su poderío físico y por el buen dominio de balón con ambas piernas.

"El Barça es el club más grande del mundo y yo quería formar parte de ello. Me dijeron que la ambición del Barcelona es ganar la Champions, por eso acepté venir. Soy ambiciosa y el proyecto azulgrana es igual de ambicioso que yo". Estas han sido las primeras palabras de la internacional inglesa al firmar por el Barça.

Encantada de estar a las órdenes de Fran Sánchez

Hablando sobre su nuevo técnico, Toni Duggan se ha mostrado ilusionada de jugar para él. "Ha sido genial conocer a Fran Sánchez. Ya había leído sobre él y mirado su currículum tan fantástico. Ahora que entra en el fútbol femenino será un honor jugar para él y poder aprender de su experiencia, ya que evidentemente lleva mucho tiempo en el club. Por lo tanto, conoce el estilo y los métodos del FC Barcelona y es algo que puedo aprovechar".

Natural de Liverpool, Duggan no ha dudado en elegir un ídolo del equipo masculino del Barça: "Me gusta Luis Suárez y su estilo de juego. Soy de Liverpool y crecí siguiendo el Liverpool. Por lo tanto, es un referente. Su estilo de juego, a veces, es como si estuviera jugando en la calle con sus amigos y me gusta. Espero poder aportar al equipo femenino lo que él ha aportado al masculino". Si su rendimiento es igual que el del uruguayo, el Barça femenino logrará sus objetivos.