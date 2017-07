Mathieu deja de ser jugador del Barça

Google Plus

Jéremy Mathieu | Foto: Noelia Déniz

El Barcelona y el jugador francés llegaran a un acuerdo en las próximas horas para dar por finalizada la etapa azulgrana de Mathieu, que obtendrá la carta de libertad.

Mathieu abandona el club con 33 años, tras tres temporadas, en las que ha disputado 91 partidos y en los que ha marcado 4 goles, algunos de ellos claves, como el que le anotó al Real Madrid en el Camp Nou.

El francés había estado entrenando a prueba estas últimas semanas con el Sporting de Portugal, que finalmente ha decidido aceptar a Mathieu en su plantilla. Pese a que Mathieu no ha entrado en la lista del técnico del Sporting, Jorge Jesús, en el primer partido amistoso del club luso, que se disputará esta noche.

Mathieu llegó al Barcelona procedente del Valencia en el verano de 2014, por el pago de su claúsula de rescisión, 20 millones de euros. Su fichaje no convenció demasiado a los aficionados culés, en mayor parte por su elevada edad. Pero el francés logró conquistar a la afición en una gran primera temporada en la que fue indiscutible para Luis Enrique y fue partícipe del segundo triplete logrado por el club en toda su historia.

En la última temporada, Mathieu no correrá la misma suerte y se verá lastrado por las lesiones y por un bajo rendimiento impropio de un futbolista del FC Barcelona. La afición perdió la confianza en él, una confianza que no volvería a recuperar nunca. El jugador nunca olvidará la noche del 3-0 en Turín. Luis Enrique le dio la oportunidad de redimirse, jugando en el lateral izquierdo, tras una discreta temporada, y el resultado no fue ni mucho menos el esperado. Tras este encuentro el francés quedó marcado y su figura se alejaba cada vez más del Camp Nou.

Finalmente, todo parece indicar que saldrá a coste cero para el Sporting de Portugal y el Barcelona no obtendrá ninguna compensación económica.