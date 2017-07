Verratti, descartado

Google Plus

Verratti se aleja del Barça | Fotografía: PSG.fr

Marco Verratti es, o ha sido, el objetivo número uno del Barça de cara a reforzarse en este mercado de fichajes. El mismo jugador mostró su interés por vestir de azulgrana, mostrando varios guiños, incluido el de posar con la portada de Mundo Deportivo del pasado 16 de junio, en la que se hablaba del interés culé por traerlo al Camp Nou.

Mientras tomaba el sol y disfrutaba de unas buenas vacaciones junto a su familia y amigos en Ibiza, Verratti no negó que el Barça le quería a toda costa, incluso llegó a desmentir una presunta entrevista que habría realizado a la Gazzetta dello Sport, en la que ponía como condición para quedarse en el conjunto parisino una sola cosa: traer a futbolistas determinantes, de talla mundial, que permitan al PSG soñar con poder ganar la Champions, tras quedarse otro año sin estar entre los mejores equipos de Europa.

Verratti confirma que se encuentra a gusto en el PSG

Verratti, tras volver estos días a los entrenamientos del PSG, soltó la bomba: “Soy muy feliz aquí en el PSG. Quiero disculparme con el club, con el presidente y con todos los aficionados. Mi agente ha dicho cosas que no comparto en absoluto. No son palabras mías. Soy el jugador que soy gracias al PSG, que ha confiado en mí durante estos cinco años”.

Bartomeu confirma el interés y no tira la toalla

"Hasta el 31 de agosto el mercado no se acaba"

El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha confirmado el interés del conjunto culé por hacerse con sus servicios, pero también es consciente de que, al no tener Verratti cláusula de rescisión, y que el club no necesita vender ni está dispuesto a desprenderse de un jugador vital, la operación se pone imposible. El presidente no tira la toalla y afirma que “hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa". "Robert y Ernesto ya están barajando otras opciones”.

Opción Paulinho

¿Qué opciones le quedan al Barça? Muy pocos jugadores hay en el mundo como Verratti. Será difícil encontrar una alternativa a su fichaje, pero el club siempre aspira a traer lo mejor, aunque en ocasiones resulte imposible. El centrocampista e internacional brasileño, Paulinho, es una de las opciones que maneja el club. El mismo jugador ha confirmado el interés azulgrana en su fichaje, aunque el Guangzhou, equipo de la Superliga China, ha rechazado la primera oferta del Barça, tasada en 20 millones de euros.

La opción Paulinho no está gustando a los culés, que estaban tremendamente ilusionados con el posible fichaje de Marco Verratti. Que juegue en China y su edad, cerca de cumplir los 29 años el 25 de julio son factores que hacen dudar a los aficionados.