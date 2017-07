Sergi Roberto: "Esta temporada nos lo vamos a pasar muy bien"

Sergi Roberto sigue con la incógnita de la posición en la que jugará esta temporada | Fotografía: Juan Ignacio Lechuga

Sergi Roberto apura sus vacaciones disfrutando con los niños del Nike Camp, donde ha declarado que se siente muy ilusionado con la próxima temporada y que no es fácil ganar cada temporada todos los títulos: “Tengo mucha ilusión para que empiece la nueva temporada, estoy con muchísimas ganas. Que los culés estén tranquilos, seguro que esta temporada nos lo vamos a pasar muy bien. Es cierto que el año anterior al final solo ganamos la Copa del Rey, pero tampoco es fácil”.

Mañana conocerá a su nuevo técnico, Ernesto Valverde

El de Reus ha reconocido que todavía no ha hablado con el nuevo míster, Ernesto Valverde, aunque le han contado maravillas del técnico extremeño: “Todavía no he visto su método de trabajo en los entrenamientos, pero por lo que he visto en el Athletic y por lo que he hablado con los jugadores que han estado a sus órdenes todo el mundo habla muy bien de él y ha hecho temporadas muy buenas. Ahora cuando comience la pretemporada hablaremos y me dirá qué tiene pensado hacer conmigo, si seguir en el lateral o jugar en el centro del campo”.

Su deseo es volver a jugar en el centro del campo azulgrana

El jugador ha sido sincero y no esconde sus deseos: “Me gustaría jugar en el centro del campo, es donde me siento más a gusto, pero quiero seguir teniendo minutos donde tenga más oportunidades para jugar. Juegue donde juegue estaré contento”.

Feliz con la renovación de Messi

Entre otros temas, Sergi Roberto ha comentado la reciente renovación de Leo Messi, la cual cree que es una gran noticia: “Es un placer seguir contando con el mejor jugador del mundo. La gente está disfrutando mucho con él tras todos estos años en el equipo y esperemos que siga toda la vida en el Barça”.

Cree en la capacidad del equipo

Están sonando muchos nombres que pueden reforzar al equipo, pero es un tema que a Sergi Roberto no le preocupa, confía en sus compañeros: “Siempre se intenta buscar a los mejores, pero la base del equipo es buena, debemos seguir ilusionados. Veremos esta pretemporada si llega algún jugador nuevo, sube alguno del filial o se reincorpora algún compañero que estaba cedido. Trabajaremos desde el primer día para conseguir grandes cosas este año”.