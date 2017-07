Cruyff y su Dream Team

Google Plus

Si hablamos de cambio, de revolución, de vanguardia; es inevitable pensar en Johan Cruyff. Johan no era un mero técnico; Johan era un vanguardista, alguien que no se conformaba con lo establecido y que estaba dispuesto a cambiar el rumbo del fútbol mundial. Su idea era la de jugar a un fútbol llamativo, vistoso y, sobre todo, ganador; porque al fin y al cabo, el objetivo es ganar. Todo ello, se vio plasmado en su famoso, “Dream Team”, con el que hizo las delicias de los aficionados y ganó multitud de títulos mediante un juego extraordinario.

Situación inicial

A su llegada al cuadro blaugrana, la situación no era ni mucho menos óptima. El Barcelona de aquella, era un equipo sin un estilo definido, sin carácter y la plantilla carecía de un referente. Los culés encontraron al líder carismático cuando el de los Países Bajos aterrizó en la Ciudad Condal. Johan se encargó de confortar un bloque de jugadores comprometidos y muy talentosos, que más tarde dejarían su huella a nivel nacional e internacional. Por este motivo, el trabajo realizado por Cruyff en la capital catalan cobrá mayor importancia y tiene mucho más mérito.

Confianza plena en los vascos

La base de la estructura de Johan, se componía por jugadores vascos. Eran futbolistas comprometidos, gente que sentía los colores, y que sobre todo y ante todo, buscaban con afán e ímpetu, la victoria. En definitiva, era gente luchadora y ganadora que pensaba en el bien colectivo por encima de todo. El holandés, reforzó dicha idea declarando lo siguiente: “Fiché cuatro vascos, porque los catalanes no eran valientes.” A continuación, añadió que: "Ya había tres jugadores vascos y fiché a cuatro más porque eran valientes y en aquel entonces los jugadores catalanes no lo eran. Algunos no lo eran. Ahora ya es diferente". El jugador vasco, siempre se ha caracterizado por ser trabajador y leal a la situación, y eso es precisamente, lo que Cruyff buscaba para su equipo.

Apuesta por la cantera

Johan Cruyff: “Si tenemos chavales nuestros en la base, los tenemos que utilizar”.

Cruyff detectó el talento que había en la Masía y sacó provecho de aquella prolífica cantera. En un equipo obligado a jugar bien y a dar resultados, tuvo el valor de apostar por gente de la casa y darles un papel importante en el equipo. El canterano llegaba al primer equipo con ganas, con ímpetu y sobre todo, con la mentalidad de Can Barça bien asimilada, por lo que se adaptaban a la perfección a las exigencias de su técnico. Eran jugadores técnicamente extraordinarios, que se amoldaban a las mil maravillas a la idea de su técnico. Johan consiguió formar jugadores que tuvieran el ADN Barça, es decir, que sintieran los colores del club y que supieran a que se jugaba.

Fichajes atrevidos

A los hombres de la casa, se les sumaron jugadores del extranjero que aterrizaron en la Ciudad Condal, como: Michael Laudrup o Hristo Stoichkov. Llegaron como desconocidos para marcharse como leyendas. El danés fichó por el FC Barcelona, procedente de la Juventus de Turín, donde no se sentía cómodo, viendo que el estilo de la Juve era contragolpeador y no se adaptaba a sus cualidades. Por su parte, Stoichov había tenido problemas extradeportivos en Bulgaria pero, aún y todo, Johan apostó por los dos, para más tarde, sacar la mejor versión de cada uno. Con dichas contrataciones, el míster buscaba lo distinto, algo que aportara ese salto de calidad al equipo.

Pionero del 3-4-3

El objetivo era mantener el balón en movimiento

¿Quién iba a ser sino? Alguien como Johan tenía que ser el creador del sistema 3-4-3. Una formación que daba mucha importancia al guardameta, puesto que era quien iniciaba la jugada. Andoni Zubizarreta era el encargado de además de atajar, ayudar en la elaboración del juego. Los zagueros cumplían con distintas labores. Dos se mantenían más atrasados, mientras que el del medio actuaba de líbero, jugando con mayor libertad. Al jugar con tres defensas, sumaban muchos efectivos en ataque, lo que derivaba en un mayor índice de presencia ofensiva. Según Johan, el mejor ataque es la mejor defensa y eso es lo que trataba de reflejar sobre el verde. No era usual que un equipo que quería ser invencible, jugará con tres defensores, hecho que generó muchas dudas al comienzo. Rápido se disiparon todas las cuestiones que pudieron surgir, al avalar su idea con buenos resultados y un buen juego ofensivo.

Ronald Koeman, clave en la creación

Puede que fuera un jugador lento físicamente, pero era muy rápido de mente, y eso mataba a los rivales. Tenía el don de leer el juego a la perfección, por lo que contrarrestaba su lentitud física, con su rapidez mental. Además, contaba con un golpeo impecable y por ello, se encargaba de lanzar los libres directos. Iniciaba la creación del juego con mucha diligencia y conectaba a las mil maravillas con la gente de banda, como: Txiki Begiristain o el propio, Hristo Stoichkov. Era una pieza fundamental en la creación de juego de aquel Barça.

Guardiola, la claridad personificada

Distribuir el juego era su tarea. Era el reloj de Cruyff, el encargado de dar claridad al juego de su equipo. Con uno o dos toques, le daba una fluidez tremenda al juego. Pep era uno de los jugadores que trabajaban en la sombra, sin los focos mediáticos encima suya, pero que jugaba y hacía jugar a los suyos. Se asemeja mucho al actual pivote del FC Barcelona, Sergio Busquets. Guardiola desatascaba el juego de su equipo y hacía que la pelota estuviera en el poder de los suyos, al no complicarse la vida con carambolas, ni regates de astro. Simplemente distribuía el cuero.

La posesión por delante de todo

Posesión, posesión y más posesión. El balón era el protagonista para Johan. Por ello, la medular blaugrana tenía una enorme presión encima, dado que es el centro del campo donde todo se cuece y donde se ve la superioridad del equipo. Para ganar, había que dominar la medular, según Johan. En aquella medular estaban Guardiola y Eusebio, pero también aparecía Bakero, el falso nueve. Un hecho verdaderamente vanguardista, al tratarse de la primera vez que el aficionado veía a un jugador salir de la frontal del área para recibir frecuentemente y ayudar en la continuidad del juego.

La filosofía de Cruyff y su legado

"El mejor será siempre el que domine el balón, porque sólo hay uno en el campo. Si lo tengo yo, no lo tienes tú, y mientras lo tengo yo, decido lo que está pasando. Estoy bastante orgulloso porque ahora veo que muchos de aquellos jugadores del Dream Team son entrenadores y repiten el proceso". Estas palabras definen a la perfección lo que era Johan Cruyff y su idea de juego. La lógica Cruyff. El “Dream Team” de Johan quedará en la memoria de toda la gente que pudo vivirlo en directo. Aquel juego y aquel equipo, aún perdura y seguirá haciéndolo eternamente. Cruyff demostró que se puede jugar bien a fútbol y ganar partidos, idea que a pasado a futuras generaciones de entrenadores, manteniendo su legado intacto.

Sin lugar a dudas, Johan Cruyff fue, es y será, lo más grande que el fútbol ha podido presenciar. Un genio donde los haya. Un revolucionario, que fiel a una idea, a su idea, triunfó en el deporte rey, coronándose como el rey del cambio de estilo del FC Barcelona y del fútbol mundial. Por ello y por mucho más, el fútbol estará eternamente agradecido Johan Cruyff, el artífice de la gran revolución futbolística.