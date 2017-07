Deulofeu firma con el Barça

Gerard Deulofeu | Foto: @almeriajuega

Gerard Deulofeu, ex-canterano culé, ha firmado su nuevo contrato esta mañana en las oficinas del club catalán.

El extremo ha sido repescado este mercado de fichajes, justo el día en el que acababa esa claúsula de compra de 12 millones de euros que se ha embolsado el Everton en sus arcas. No está del todo clara la continuidad de Deulofeu en el Barcelona, ya que el jugador espera contar con un mayor protagonismo, aunque será complicado visto el rendimiento de la "MSN" (Messi, Suárez y Neymar). El jugador hablará en las próximas semanas con Ernesto Valverde y la dirección del club, donde le expondrán el rol que ocupará dentro de la plantilla.

En su contrato firma hasta el año 2019 con una claúsula de 20 millones de euros. A la firma le han acompañado su representante Ginés Carvajal, su pareja y su hija. El sueldo del futbolista será mejorado un 25% de su salario anterior. El canterano ya realizó la pretemporada en el inicio de la era Luis Enrique, pero el técnico asturiano no quedó convencido por la aportación de Gerard Deulofeu y fue cedido al Sevilla. Más tarde firmó por el Everton y en el mercado invernal fue cedido al Milan donde plasmó grandes actuaciones.

Gerard Deulofeu arrastra problemas musculares y aún no está disponible al 100%. El jugador viene de jugar recientemente el europeo sub 21, donde la selección española cuajó una gran actuación pero no logró superar a Alemania en la final. En dicho europeo, Deulofeu no tuvo excesivo protagonismo debido a las apariciones estelares de sus compañeros Saúl (frente a Italia) y Marco Asensio (frente a Macedonia) con un hat-trick para cada uno y la calidad de Dani Ceballos, destacando el partido contra Italia donde volvió locos a los italianos y llamó la atención de varios clubes importantes.