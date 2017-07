Semedo: "Soy un jugador que ama la camiseta"

Semedo junto a Robert Fernández en la sala de prensa del Camp Nou. Foto: Oscar Yeste

Nélson Semedo ya se ha puesto la camiseta azulgrana. El jugador ha vivido un día ajetreado en la ciudad condal. Bien entrada la tarde ha pisado por primera vez el césped del que ya es su nuevo estadio. Este viernes Semedo ha firmado su contrato, ha posado en la tribuna para los fotógrafos y ha atendido a la prensa en su primera intervención pública como futbolista del Fútbol Club Barcelona. El lateral portugués ha mandado un mensaje de ánimo a la afición describiéndose como "un jugador que ama la camiseta". Además, Semedo ha añadido que "no doy un balón por perdido, para mí un partido no acaba hasta que el árbitro pita. El Barça puede confiar que haré todo lo posible para honrar esta camiseta”.

Un recién llegado a la profesionalidad

El luso ha sido cuestionado por su pasado cuando hace apenas cuatro años no era profesional. "En este tiempo he evolucionado mucho, gracias a los compañeros y a los entrenadores que he tenido. Estoy preparado para este reto, pueden contar conmigo”. Así ha reaccionado Semedo a su etapa como futbolista profesional hasta la fecha.

Nélson Semedo se ha mostrado encantado de formar parte del Barcelona y con muchas ganas de conocer a sus compañeros. "Mi reacción al recibir la llamada del Barcelona fue muy buena, todos los jugadores aspiran a jugar en el Barça, es un club muy deseado, yo no soy una excepción. Llego con mucho entusiasmo y responsabilidad, bastante contento y feliz, ya tengo ganas de empezar”.

Su primera opción, el conjunto culé

El nuevo fichaje azulgrana ha sonado para otros equipos en este mercado estival, pero él mismo se ha encargado de dejar claro que el Barça ha sido siempre su prioridad. “Desde que supe del interés Barça, fue mi primera opción, no pensé en las otras. Me he centrado en el Barça y mis representantes también, ellos saben lo difícil que ha sido esta negociación”. El Barça ha apostado fuerte por Semedo, ahora es el portugués el que debe devolver la confianza depositada. Ganas, no le faltan.