Nélson Semedo: “Me empecé a fijar en el Barça por Ronaldinho”

Foto: Oscar Yeste (VAVEL)

Potencial para explotar sería la mejor definición del nuevo lateral derecho que acaba de desembarcar en el club azulgrana. Semedo apunta como el lateral del futuro si perfecciona sus cualidades y dotes futbolísticos que le han hecho llegar al Barça. Con 15 años corría todavía por las calles jugando al fútbol con sus amigos, con 23 apunta a titular en el Camp Nou. Su perfil ofensivo es justo lo que necesita la entidad culé, como bien fue definido, es un lateral "perfil Barça".

Semedo tenía claro donde llegar desde bien pequeño cuando jugaba a la consola y cogía al Barcelona porque siempre pensó que "es el mejor equipo del mundo". Una buena forma de empezar que redondeó con un piropo a uno de los emblemas más famosos de la historia del club: “Me empecé a fijar en el Barça por Ronaldinho, fue un jugador admirable en todo el mundo del futbol. Le veía hacer cosas fantásticas que influyeron en mí positivamente”, comentaba Semedo.

Se formó en el Sintrense, en el Fátima y finalmente en el Benfica, pero Semedo explicaba que hasta los 15 años no se pudo federar: “Lo había intentado otras veces cuando era más pequeño, pero no lo conseguía. Así que yo empecé a jugar en la calle con mis amigos y a los 15 años me vieron los dirigentes del Sintrense y se interesaron por mí. Aquí empezó mi carrera como futbolista", decía Nélson, quien no empezó su carrera como lateral. Es un extremo reconvertido con el tiempo al que sus tiempos como atacante le han hecho ese lateral de perfil ofensivo: "Empecé como centrocampista y después pasé a ser defensa, antes de acabar en el lateral”.

Uno de los pilares fundamentales en su vida es su familia, ala que quiere cerca: “Para mí son muy importantes y conversar con ellos, aunque me quede en casa, ya me está bien”. No es familiar pero casi, uno de los jugadores que se encontrará en Can Barça, André Gomes. Con el portugués compartió vestuario en las categorías inferiores del Benfica y también ahora en la selección portuguesa: “Con André hemos hablado de lo grande que es el Club, del buen ambiente del vestuario y de que es como una familia. Me ha gustado mucho lo que me ha explicado y soy muy afortunado por estar aquí y por poder experimentar con él”, añadía el nuevo fichaje culé.