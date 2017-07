Jorge Cuenca, nuevo fichaje del filial

Jorge Cuenca durante su primer entrenamiento / FOTO: Noelia Déniz

El FC Barcelona ha hecho oficial hoy el fichaje de Jorge Cuenca para que juegue en el filial las dos próximas temporadas y con opción a tres temporadas más, equipo que ha ascendido de categoría y jugará la próxima temporada en la división de plata del fútbol español. Cuenca procede del Alcorcón donde ha disputado las dos últimas temporadas y en la actual disputó cinco partidos con la zamarra del primer equipo.

Piqué, su ejemplo a seguir

El Barcelona ha desembolsado 400.000 por este fichaje y ha fijado una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, esto da una idea de la confianza que el club culé deposita en su nuevo fichaje. El ex de Alcorcón se ha mostrado exultante por su fichaje, se ha definido como un central con preferencia por el lado izquierdo y considera que tiene buena visión de juego, también ha señalado que su ídolo y referente es el central azulgrana Piqué con el que de momento no quiere compararse pero ha señalado que sueña con poder llegar tan algo como ha llegado el catalán y no descarta en un futuro próximo subir a las filas del club blaugrana y demostrar que las ilusiones y esperanzas que el conjunto catalán ha depositado en él no son infundas y además de marcarse la meta de subir a la primera plantilla, Cuenca no descarta otros objetivos más ambiciosos como sería jugar con la nacional.

Jorge Cuenca, nacido el 17 de noviembre de 1999 y con 18 años llega al club barcelonista donde ha firmado su contrato en la mañana de hoy en las oficinas de la ciudad deportiva Joan Gamper y es un fichaje que viene a apuntalar la zona defensiva del conjunto culé que esta temporada ha visto que no contaba con demasiados efectivos que guarecieran su portería, se esperan aún más fichajes para el próximo curso.