Sergi Roberto: "Valverde me prueba más de medio que de lateral"

Sergi Roberto quiere ser un jugador importante para Valverde la próxima temporada | Fotografía: Gerard Franco-VAVEL

Los dos jugadores del Barça fueron los encargados de atender a los medios, tras aterrizar en el día de ayer en suelo americano y realizar una de las dos sesiones en la Ciudad Deportiva Red Bull Training Facility, en Nueva Jersey. El polivalente jugador español declara que, para él, lo esencial es jugar y ser importante para el entrenador, la posición no importa: “Jugar en el lateral los últimos años me ha dado más minutos, pero estoy abierto a regresar al medio del campo. Tanto de pivote como de interior me siento cómodo”.

Más posibilidades de jugar en el centro del campo tras la llegada de Semedo

Por lo visto, en los pocos entrenamientos que Valverde ha dirigido hasta ahora, ha probado a Sergi Roberto de medio más veces que en el lateral diestro: “Todavía no hemos jugado ningún partido, pero Ernesto me ha probado más de medio que de lateral. Con el fichaje de Semedo hay más jugadores para el lateral”.

Sergi Roberto confía en que Neymar siga en el Barça

El de Reus también ha comentado uno de los temas más candentes de la actualidad culé, la posible marcha de Neymar del Barça. Sergi Roberto es optimista y no cree que su compañero salga: “Lo único que sé es que está con nosotros y que estamos muy contentos de tenerlo aquí. Aquí queremos tener a los mejores y está claro que Neymar es uno de ellos. En estos últimos años, Ney nos ha dado muchísimo”.

Jasper Cillessen le pondrá las cosas difíciles a Ter Stegen esta temporada

El portero holandés del FC Barcelona, Jasper Cillessen, está a punto de cumplir un año vistiendo la camiseta azulgrana, tras llegar al Barça a finales de agosto de 2016, procedente del Ajax. También ha ofrecido unas interesantes declaraciones sobre su futuro y ha mostrado sus deseos de jugar el máximo de partidos: “La próxima temporada espero jugar el máximo de partidos posible. Mi objetivo esta temporada son las tres competiciones”.

Soy feliz en el Barça y no pienso marcharme

Sobre los rumores que le vinculan en el Crystal Palace, junto a su extécnico Frank de Boer, Jasper zanja cualquier tipo de duda sobre su futuro: “No pienso moverme del Barça. Conozco bien a Frank de Boer, pero soy feliz aquí”. Cillessen se postula como el portero titular en los partidos de pretemporada y en la próxima Supercopa de España, contra el Real Madrid. Tras una temporada a la sombra de Ter Stegen, portero que se convirtió en un indiscutible para Luis Enrique, el holandés desea pelearle la titularidad al meta alemán, exultante tras ganar y cuajar una excelente Copa Confederaciones. Ter Stegen se incorporará a principios de agosto, tras ganarse un más que merecido descanso.