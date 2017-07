Ernesto Valverde: "Con jugadores como Busquets, todo es más fácil"

Google Plus

Valverde afronta ante la Juventus de Turín su primer partido bajo el mando de la nave azulgrana | Fotografía: María José Segovia - VAVEL

Los aficionados del conjunto azulgrana están de enhorabuena. Tras la final de la Copa del Rey, con victoria aplastante para los culés, el 27 de mayo, tras casi dos meses de espera, por fin veremos carburar al equipo de Valverde, con ganas e ilusiones totalmente renovadas.

Para Busquets, este torneo servirá para mejorar el nivel competitivo del equipo

Los azulgranas tendrán delante esta madrugada a un rival nada asequible: la Juventus de Turín. Hay ganas de revancha. El Barça realizará probablemente la pretemporada más exigente que se le recuerda, en la International Champions Cup, con equipos de altísimo nivel competitivo. Absolutamente todos. Sergio Busquets lo valora positivamente: “Es un torneo que cada año tiene más nivel. Jugar contra rivales buenos, seguro que te dará un plus durante la temporada”.

´El pulpo de Badia´ ha respondido ante una cuestión inevitable, la que copa las portadas de los últimos días: el futuro de Neymar. Para Busquets, el brasileño es imprescindible en este equipo: “Está claro que estamos en tiempo de fichajes, rumores. No sé qué pasará con Neymar. Lo que quiero es que esté aquí muchos años. No hace falta que le diga nada, él ya sabe dónde está”.

Valverde se muestra seguro ante el futuro de Neymar

El técnico del Barça también ha sido preguntado de forma constante sobre Neymar y no ha podido ser más tajante: “Es un jugador que queremos mucho por lo futbolístico y por lo que aporta en el vestuario. No he hablado con él sobre su futuro, hemos hablado de cuestiones tácticas. Neymar está con nosotros”.

Sobre el partido contra la Juve, asegura tener perfilado el dibujo táctico y el reparto de minutos de sus jugadores: “El dibujo táctico lo tengo decidido y será reconocible. Estamos ante el primer partido de la pretemporada y está claro que todavía no estamos rodados. Repartiremos el tiempo entre todos”.

El dibujo táctico está decidido

Valverde, además, se deshizo en elogios hacia Busquets, un jugador que es, ha sido y será de vital importancia para el Barça: “Qué puedo decir ya de Busquets. He tenido que sufrirlo mucho cuando he estado en el banquillo de enfrente. Con jugadores como él, que siempre están todo dispuesto a ayudar, todo es más fácil”.