Rodri Tarín: "Es un año para disfrutar"

Rodri en un partido de la pasada temporada. Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Rodri Tarín ha comparecido en la sala de prensa para valorar el futuro del Barcelona B. El zagurero ha comentado lo ilusionante que puede llegar a ser el año en una división tan bonita. "Es una temporada ilusionante para todos. Conseguimos el objetivo el año pasado. Está claro que es un año para disfrutar". No obstante, el defensa ha recalcado que no será nada fácil. "No podemos olvidarnos que no van a regalarnos nada. Es una categoría competitiva donde intentaremos volver a lograr los objetivos".

Olvidar la lesión

Este último año ha sido un curso complicado para Tarín. El central sufrió una grave lesión de la que todavía sigue recuperándose para llegar a la perfección al inicio del campeonato liguero la tercera semana de agosto. La prensa ha preguntado a Rodri sobre su futura primera aparición en el terreno de juego en el primer encuentro de pretemporada, aspecto por el que ha mostrado ganas e ilusión de que llegue el momento. "Intentaré salir al campo sin pensar en la lesión. Llevo varios meses entrenando con el equipo e intento llevarlo con normalidad". Palabras de un luchador nato que ha trabajado duro para volver a sentirse importante en el vestuario azulgrana.

Con la motivación extrema de volver a vestir de corto, Rodri Tarín tiene un único objetivo para cuando empiece la temporada. "Quiero volver a tener buenas sensaciones y jugar con el equipo". El defensa desea disputar la mayoría de minutos posibles en un año bonito, como ha comentado él con anterioridad, pero duro por la exigencia de la división. En el primer test de pretemporada Rodri volverá a vestirse de corto después de pasar unos ocho meses sin disputar un solo partido por la lesión que sufrió en la rodilla a mediados de noviembre. Sin lugar a duda, Rodri será 'el mejor fichaje' posible para Gerard y sus pupilos en la nueva andadura en Segunda División.