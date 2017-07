Gerard López: ''Empezamos con la ilusión lógica y normal de cada pretemporada''

Google Plus

Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Gerard López, entrenador del FC Barcelona B, atendió a los medios de comunicación en el stage de pretemporada en Torremirona. El tema principal ha sido el ascenso a Segunda División, el míster dijo que ''empezamos con la ilusión lógica y normal de cada pretemporada'' y sobretodo habrá que prescindir de algún jugador: ''Tenemos que gestionar el ‘overbooking’ que tenemos en la plantilla'', puntualizó. Otra de las cosas importantes es tener la plantilla finiquitada lo antes posible. ''Tenemos que cerrar la plantilla como máximo diez días antes de comenzar la liga''.

''Me gusta ir de cara, todos merecen el mismo trato''

“Los jugadores que no siguen ya lo saben, porque sabéis que me gusta ir de cara, pero merecen el mismo trato. Siempre ha habido fichajes en el Barça B, pero para complementar una base de la casa. No ficho a ningún jugador sin decirle que viene aquí a ayudar a crecer a los más jóvenes'', confirmó.

Para Gerard López, el FC Barcelona B es ''un equipo de formación pero exigido por los resultados'' y por lo tanto ha aclarado que formarán ''una plantilla muy joven pero con capacidad de competir en una categoría que será muy complicada''.

Gerard también ha tenido la oportunidad de hablar con el entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde. ''Hay buena predisposición por ambas partes. Nos hemos reunido un par de veces antes de que se marcharan a Estados Unidos. Con tranquilidad, hablamos de Aleñá, del papel de Ortolà, del día a día, de cómo funcionará nuestra comunicación... Todo para que el último paso entre Barça B y primer equipo sea natural'', dijo.

Por último, el entrenador del filial recapituló unos cuantos años atrás y habló de sus temporadas en Segunda B. ''Ha sido un máster, pero no dejaré de formarme. Ahora soy un Gerard más maduro y con ganas de empezar en el fútbol profesional'', finalizó.