Manchester United, la temporada del regreso a la élite

Martial y Lingard celebran un gol | Foto: Manchester United

Son tiempos difíciles en Old Trafford. Desde la marcha de Álex Ferguson el conjunto inglés no pasa por su mejor momento. No obstante, la pasada campaña varió un poco el camino hacia la deriva del Manchester United. La llegada de José Mourinho y tres títulos, aunque todos ellos menores, han servido para enderezar el rumbo de los diablos rojos. Pese a que la temporada en la Premier fue algo irregular, la victoria en la Uefa Europa League y por ende, la posterior clasificación para la Uefa Champions League del United ha acabado dejando un buen sabor de boca en la campaña.

Con el reto de volver a luchar por la Premier League y el regreso a la Liga de Campeones, el desembolso económico de la plantilla este mercado de fichajes vuelve a ser necesaria. Y más conociendo el potencial económico del equipo del Reino Unido. La Copa de la liga, la Community Shield y la Uefa Europa League se quedan lejos de lo que espera el público del “Teatro de los sueños”.

Lukaku será la referencia del United Hasta ahora han salido dos pesos pesados del club. Wayne Rooney al Everton tras muchos años en Manchester y Zlatan Ibrahimovic, que finalizó el contrato de una temporada tras la lesión grave sufrida a finales de año. Para reforzar el equipo ha llegado principalmente el delantero centro belga Romelu Lukaku, por cerca de 85 millones de euros. La pieza fundamental de la delantera. Además, para reforzar la zaga el equipo de Mourinho también ha firmado al central sueco Víctor Lindelöf.

Un once de garantías a falta de refuerzos

A faltas de otras posibles llegadas de aquí al final del mercado de verano, el United podría tener un once tan competitivo como este. De Gea; Valencia, Bailly, Lindelöf, Darmián; Ander Herrera, Pogba; Mata, Mkhitaryan, Martial; Lukaku. Aunque en verano es tiempo de pruebas y probablemente el conjunto inglés saque dos onces muy diferenciados en el primer y segundo tiempo, es más que probable que la mayoría de jugadores tengan minutos.

El estilo de juego del Manchester United es bastante irregular. Pese a que la propuesta inicial de los de Mourinho no es tener el balón, hay tramos de juego en los que se sienten superiores para dominar. Y más con hombres como Herrera, Pogba o Mata. El físico también es importante, y por ello es necesario el jugador fuerte arriba, Zlatan la temporada pasada o Lukaku está dejan buena cuenta de ello. La rapidez por bandas con Valencia o Martial es otra virtud, y la solidez defensiva otra gran baza. Sin olvidar la seguridad que da De Gea bajo palos. En definitiva, un gran rival para seguir midiendo los progresos del FC Barcelona.