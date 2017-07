Piqué: "El mensaje sobre Neymar fue una opinión personal"

Google Plus

"El mensaje sobre Neymar fue una opinión personal"

Tras la publicación mediante Instagram y Twitter de Gerard Piqué en la que hacía referencia al futuro de Neymar Jr, con una imagen acompañada por un escueto "Se queda", el central barcelonés, 'escoltado' por Javier Mascherano, compareció ante los medios de comunicación para matizar su mensaje en torno a la supuesta continuidad del brasileño.

"El mensaje fue una opinión personal, obviamente el que tiene que decir si se queda o no es Ney. Lo publiqué en tono distendido, y a sus amigos les gustó. No es nada oficial", advierte Gerard bajo un rostro apagado.

"No creo que sea por un tema de dinero, tampoco deportivo, ya que no puede estar en otro mejor equipo que el Barça, o de rol con el equipo, aquí ha coincidido con el mejor de la historia como es Leo y por ese lado lo podría entender. Yo le diría que no se fuera a París, que allí se lo juega todo a la carta de la Champions", añadió el catalán.

Javier Mascherano también compareció frente a la prensa

El zaguero argentino se sumó a exteriorizar el deseo con respecto a la continuidad del ariete: "Es una decisión personal de Neymar, que valorará y tomará una decisión u otra más allá de lo que los compañeros le podamos aconsejar. El deseo del vestuario es que se quede. Al final, la foto que colgó 'Geri' es el deseo de todo el grupo", declaró el 'Jefecito'.

Además, el capitán azulgrana valoró a nivel personal el inicio de pretemporada como futbolista del FC Barcelona y la llegada de Ernesto Valverde al club.

"Lo fundamental es estar sano para optar a luchar por un lugar. Después, respecto a los partidos, está claro que no es habitual jugar ante rivales tan completos, pero nos ayudan a que la preparación sea mucho más rápida. No solo en lo físico, también en lo mental. Hay que coger sensaciones lo más rápido posible", comentó Javier, que afirma estar dentro de sus posibilidades para competir.

"Por lo que llevamos entrenando y por las ideas que nos transmite, es la misma idea: ser un equipo agresivo, tratar de ser protagonistas, presionar alto, tener cuanta más posesión mejor... Esos matices que se veían en el Athletic, con ahora jugadores más determinantes. Pero en sí, la idea de Valverde es la que vimos en su etapa con el Athletic", sentenció sobre el técnico