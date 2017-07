Incidente entre Neymar y Semedo en el entrenamiento previo al Clásico

Google Plus

Neymar, una vez más protagonista, pero no por su ´jogo bonito´ | Fotografía: Alex Gallardo

Neymar es el absoluto protagonista del Barça en esta pretemporada, ya sea por sus buenas actuaciones en el campo (tres goles en los dos partidos que lleva la 'era Valverde', mostrando su lado más goleador, veloz y habilidoso) como por lo que sucede fuera de los terrenos de juego. La pelea entre Neymar y Semedo es un capítulo más de este incesante y cansino culebrón veraniego.

Neymar le recrimina a Semedo un férreo marcaje

La causa de esta trifulca parece ser una supuesta dura entrada del portugués al brasileño, cosa que a Neymar no le hizo ninguna gracia y no toleró. Le recriminó a Semedo el tenaz marcaje que estaba recibiendo y fue a por él, siendo agarrado, en dos ocasiones, por Mascherano, y una segunda vez por Sergio Busquets, tras correr Neymar hacia Semedo y avivar el fuego de la pelea de nuevo. El brasileño acabó tirando el peto de entrenamiento de manera vehemente, ante la mirada incrédula de sus compañeros y cuerpo técnico. El entrenamiento siguió, como si no hubiese pasado nada, pero el tema traería cola y polémica. Más pólvora a un más que probable traspaso del brasileño al PSG.

No es su primer cruce de cables

Neymar no es primerizo en estas acciones. Ya ocurrió algo parecido en el partido contra el Málaga, en La Rosaleda, en la que perdió los papeles y entró de manera desmedida hacia el jugador blanquiazul, Diego Llorente. No hay que olvidar tampoco la discusión que tuvo en mayo, con el entonces segundo entrenador del Barça, Juan Carlos Unzué, en la que Neymar no aceptó de buenas maneras unas observaciones del pamplonés y la discusión acabó con fuertes insinuaciones de Unzué sobre la vida personal del brasileño, en la que le recomendó centrarse más en su profesión y dejar un poco de lado las juergas y las fiestas, que a su edad le puede pasar factura, como le ocurrió a Ronaldinho, ejemplo que le puso Unzué.