'Choco' Lozano: "Vine a aprender, el Barça es una gran escuela"

'Choco' Lozano conversa con Rodri antes del partido con el Santboià | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Antony 'Choco' Lozano es consciente de lo que significa para su país que vista la elástica azulgrana. El delantero, que conoce la competición en la que el Barça B comenzará una nueva andadura el 19 de agosto dado su paso por el CD Tenerife, así lo confirmó este domingo, cuando atendió a los medios, a la conclusión del encuentro de Copa Catalunya entre el Santboià y el filial, que gracias a un doblete de Cardona logró el pase a la siguiente ronda.

"Es un orgullo para mí representar a mi país, es lo máximo", dijo el delantero al ser preguntado por lo que suponía para él ser el primer hondureño en vestir la camiseta del Barcelona. "Agradezco cien por cien el apoyo que me están dando. Voy de a poco, creciendo, conociendo a mis compañeros, cada vez me voy sintiendo mejor. Siempre prometí trabajar fuerte, al máximo, para representar bien al país, para mí es un honor estar aquí y formar parte de esta plantilla", afirmó.

El delantero asistió el segundo tanto de Marc Cardona ante el Santboià | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barça, una escuela

'Choco', que destacó la calidad de sus compañeros como futbolistas y como personas, señaló "el nuevo esquema futbolístico, que se juega diferente a lo que está acostumbrado" como lo que más le ha llamado la atención del club por el momento. "Estoy creciendo, aprendiendo, que es lo que vine a hacer aquí. Vine a aportar, pero sobre todo a aprender, porque es una gran escuela, y siempre se tiene que aprender", declaró el hondureño.

El delantero, que ya conoce lo que es jugar en Segunda División A, espera poder celebrar victorias con el Barça B en su regreso a la categoría. "El 9 es mi posición, donde me siento bien, y ahí me están utilizando", respondió al ser preguntado por su situación sobre el terreno de juego. En lo referente al técnico, Gerard López, Choco se expresó así: "Es un entrenador que como todos los del Barça buscan jugar con la pelota, nos está enseñado los movimientos. En esta semana que he tenido para estar con el equipo la he aprovechado para aprender un poquito el concepto que él quiere".