Barça B – Girona FC: una prueba de Primera

La alegría se instaura en los aledaños de Montilivi para vivir con plenitud la que será su primera temporada en Primera División. La ilusión, instaurada en cada rincón de su feudo y reformado para la ocasión, se alza con máxima expectación para abrir boca con todo un regalo de pretemporada. Engalanados con sus mejores vestimentas, los ‘albirrojos’ visitarán en la Ciutat Esportiva al pletórico filial azulgrana, dispuestos a demostrar sobre el verde su ansiada sed de Primera.

Por su parte, el Barça B de Gerard López recibe al Girona FC dispuesto a desplegar su potencial ante un exigente equipo de Primera. Derribados todos los récords el curso pasado en la competición doméstica, el técnico de Granollers se estrenará en la Segunda División A con el objetivo de sentar las bases de la calidad emergente de La Masia y forjar las perlas que piden paso. Frente al Girona FC el ensayo de pretemporada cautiva para deleite de todos, dispuestos a demostrar que el buen trabajo realizado el curso anterior no fue un espejismo.

Refuerzos para soñar

El Girona FC es de Primera. Tras 87 años de andadura en el mundo del fútbol, el histórico hito no podía pasar desapercibido para un club que no ha dudado en reforzarse para semejante ocasión. Bajo las directrices de Pablo Machín el conjunto catalán se ha visto fortalecido para el nuevo curso con la llegada de los guardametas Gorka Iraizoz (Athletic Club) y José Aurelio Suárez (Barça B), Bernardo Espinosa y Christian Stuani (Middlesbrough), Farid Boulaya (Bastia), Carles Planas (Celta de Vigo) y cuatro refuerzos de lujo procedentes del Manchester City: Aleix García, Douglas Luiz, Marlos Moreno y Pablo Maffeo. Multitud de variantes para el recién ascendido a la categoría reina, que no dudará en demostrar sobre el verde del la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante todo un Barça B las ganas de exhibir sus credenciales ante una escuadra exuberante en su última campaña en Segunda División B.

Especial será el regreso a la Ciutat Esportiva de jugadores como José Aurelio Suárez, el guardameta del ascenso del conjunto azulgrana a la Liga 123 y que volverá a pisar el verde tras su flamante fichaje por el conjunto ‘gironista’. Carles Planas será otra de las caras nuevas del Girona FC que regresará a sus orígenes este vienes en la Ciutat Esportiva, la cuna que le vio crecer desde su llegada con apenas 10 años a La Masia.

Marc Cardona ante el Santboià esta Pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Un premio de Primera

Récord de puntos en la categoría, mejor equipo visitante en la competición doméstica, equipo más goleador de la Liga… Innumerables hitos derrocados bajo las directrices de Gerard López el curso anterior para devolver al Barça B al lugar del que nunca debió desvanecerse: la Segunda División A. Pese a sufrir bajas importantes en sus filas como Dani Romera, José Aurelio Suárez, Gerard Gumbau, Alberto Perea o Alex Carbonell, el filial azulgrana también ha sabido fortalecerse con seguridad con hombres como Vitinho, ‘Choco’ Lozano, Ruiz de Galarreta, Jorge Cuenca, Samu Araujo, Moha Ezzerfani o el retorno de Adrià Ortolà a la disciplina azulgrana. La calidad de La Masia, que emerge con claridad, acicala las vestiduras del Barça B con la presencia este curso de las joyas más ascendientes de la cantera como Abel Ruíz, flamante campeón con la Selección Española Sub17 en el Europeo de Croacia, o jugadores de enorme proyección latente como Oriol Busquets o Marc Cucurella, todos ellos sello de calidad desde Can Barça.

Los cimientos del Barça B para este nuevo curso se rubrican con la voracidad en ataque de un siempre insaciable Marc Cardona. El delantero azulgrana inicia su andadura de curso de la misma manera que lo clausuró: abocado al gol, con cinco goles en tres partidos esta pretemporada. Los galones de los más veteranos del filial junto con la explosión de los que vienen servirán para iniciar la andadura del Barça B esta temporada en la Liga 123, un escaparate para la calidad de La Masia. Frente al Girona FC una auténtica prueba con sabor a Primera, un premio a la rúbrica de una temporada de ensueño.

Convocatorias posibles

Girona FC: Gorka Iraizoz, Alcalá, Kiko, Bambo, Pablo Maffeo, S. Álamo, Aleix García, Eloi, Granell, Farid Boulaya, K. Soni Bono, Ramalho, Bernardo Espinosa, Andrés, Aday, Pere, Douglas Luiz, Borja, José Aurelio Suárez, Carles Planas, Portu, Marlos Moreno i Christian Stuani

FC Barcelona B: Varo, Palencia, Cucurella, Fali, Martínez, Jorge Cuenca, Sarsanedas, Alasana Manneh, Pérez, ‘Choco’ Lozano, Ruiz De Galarreta, Abel Ruíz, Paik, Vitinho, Oriol Busquets, Marc Cardona, Dani Morer, Moha, Bueno, Iñaki y Rodrigo Tarín.

Alineaciones posibles

FC Barcelona B: Varo, Palencia, Cucurella, Fali, Jorge Cuenca, Ferran Sarsanedas, ‘Choco’ Lozano, Ruiz De Galarreta, Abel Ruíz, Vitinho y Marc Cardona.

Girona FC: Gorka Iraizoz, Alcalá, Kiko, Bambo, Pablo Maffeo, S. Álamo, Aleix García, Eloi, Granell, Farid Boulaya y K. Soni