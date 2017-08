Una remontada de premio

Los futbolistas del FC Barcelona eufóricos tras el tanto. Foto: VAVEL.com

Van a pasar muchas décadas y el recuerdo de la mágica noche del 8 de marzo de 2017 seguirá intacto en los corazones de los seguidores azulgranas, y es que la hazaña lo merece. Los ánimos estaban repartidos aunque pesimistas y optimistas perseguían un mismo objetivo. Hasta los que menos creían en la remontada empezaron a ver la luz con un 3-0 en el marcador del Camp Nou en el minuto 49, sin embargo esa esperanza se esfumó tan solo doce minutos después, cuando Ter Stegen fue incapaz de tapar un cañonazo de Cavani que ponía las cosas más que favorables a los parisinos.

Minuto 85 y, a falta de tres goles, algunos aficionados empezaron a abandonar sus asientos del templo culé, el sitio donde los milagros se cumplen. Un disparo de falta de Neymar llegó hasta el fondo de la red de la portería de Trapp, un tanto que hacía caer con dignidad al Barça de Luis Enrique. Sin embargo, al borde del pitido final, Deniz Ayketin, colegiado encargado de poner paz en el encuentro, señaló un penalti a favor de los locales. El lanzamiento desde los once metros lo disparó Neymar, marcando su segundo gol del partido. Con cinco minutos de descuento y con el optimismo inundando la ciudad de Barcelona, los once futbolistas vestidos de azulgrana fueron con todo al ataque. Ter Stegen tuvo un papel muy importante en el 6-1, y es que el portero alemán subió a rematar y recuperó un balón en el medio del campo evitando el contraataque del Paris Saint – Germain. El balón terminó a los pies del ya ex 11 del Barça e, irónicamente, futuro jugador del PSG, Neymar Jr, que puso la pelota en el centro del área y Sergi Roberto, que venía desde la segunda línea, logró meterla dentro de la portería. El Camp Nou entero explotó de alegría, sentimiento que perduró durante unos días en la Ciudad Condal.

Los superhéroes sin capa que lograron un 6-1 contra el PSG optan, pues, al premio “Mejor Momento Deportivo del Año”. Con un 21,8% de votos, el momento “More tan a Club” ocupa el segundo puesto, superando así a momentos como “Run for fights” (0,8%), “The unlikely hero” (1.5%), “A heartbreaking farewell” que muestra la retirada de Francesco Totti (1,9%) y “Race for pace” (0,3%). El momento “When tears turn into smiles” ocupa la primera posición con un 73,3% de las votaciones de los internautas.

Este premio se vistió de azulgrana el año pasado, cuando fue otorgado al Infantil B del Futbol Club Barcelona por el consuelo dado que ofrecieron a sus rivales, tras ganarles en la final de la World Challenge Cup de Japón.