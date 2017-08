El Gamper más emotivo para Ferrao

Google Plus

Ferrao en un partido en el Palau Blaugrana. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Su llegada en el mercado estival en 2014 provocó el mismo revuelo que hoy sigue alzando sobre el tapiz del fútbol sala. Ferrao, nacido en Chapecó, respirará la emoción del 52 Trofeo Joan Gamper que el FC Barcelona disputará el lunes 7 de agosto ante el Chapecoense. El club catalán no dudó en invitar al conjunto brasileño tras el accidente devastador ocurrido el pasado mes de noviembre. Un infortunio que nunca debió suceder dejaba tocado al mundo tras conocerse la terrible noticia sobre la muerte de 71 personas a bordo de un avión que caminaba rumbo a la final de la Copa Sudamericana.

Ferrao no puede esconder los vínculos que le unen a la escuadra que el lunes saltará con emoción y gratitud sobre el césped del Camp Nou. El pivot del Barça Lassa afloró en la misma ciudad de Chapecó, un vínculo que afloró con más fuerza el día del accidente. "Es una noticia muy triste, allí la ciudad vive mucho el fútbol y será difícil de asimilar. No tengo palabras para expresar lo que siento, nos toca mucho a todos", afirmó Ferrao el mismo día que saltaba a los medios el trágico sucedo. Además, el padre del jugador azulgrana defendió en su juventud la elástica del Chapecoense, un motivo más para hacer especial la visita del conjunto brasileño a la Ciudad Condal. Guardado en la retina queda su emotiva celebración unos días más tarde del accidente en el partido del Barça Lassa ante el Levante, dónde no dudó el dedicar su diana a las víctimas y vestir la camiseta del Chapecoense bajo la elástica azulgrana.

A sus 27 años, Carlos Vagner Gularte Filho, más conocido como Ferrao, clausuró la temporada anterior como máximo pichichi de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 35 goles, superando en el último partido de la final ante el Movistar Inter a Paradynski, del Palma Futsal. Desde el Palco President Suñol del Camp Nou, el delantero brasileño vivirá como azulgrana y un seguidor más del Chapecoense un Gamper emotivo para el recuerdo.