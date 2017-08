Gerard López: "Nos ha pesado el esfuerzo de ayer"

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

A ningún equipo le gusta perder. Aunque sea en un partido de preparación, aunque sea en un torneo de pretemporada, una eliminación nunca cae con gusto en el seno de un equipo, sea de la categoría que sea. No obstante, en estos partidos el resultado es lo de menos, se prioriza que los jugadores cojan el tono físico idóneo de cara al inicio de temporada oficial.

Este es, más o menos, el mensaje que lanzó Gerard López en la rueda de prensa posterior a la eliminación de su equipo de la Copa Catalunya, a manos del Terrassa. El entrenador de Granollers analizó la derrota del Barça B sabiendo que hay aspectos que se tienen que revisar: "Cuando sales derrotado tienes que buscar el por qué. Lo veremos, lo analizaremos y, en este sentido, no habrá ningún problema. El rival nos ha planteado un partido muy complicado, muy duro, con una presión muy alta y un césped que no estaba muy bien para jugar. Hemos hecho lo más difícil, adelantarnos en el marcador, pero después han llegado las dos jugadas que tenemos que analizar. Una vez te pones por delante en un partido tan difícil como este, tienes que cerrar la portería e intentar buscar alguna jugada para matar el encuentro. No ha sido así, ellos han estado muy bien, muy intensos y no hemos podido pasar la eliminatoria, que era el objetivo".

Gerard, por otro lado, también dio especial énfasis al esfuerzo físico realizado por sus hombres, ya que han jugado dos partidos en dos días. Ambos partidos han sido muy duros, ya que se enfrentaron a todo un equipo de Primera División como es el Girona y al Terrassa, que se mostró muy aguerrido durante todo el enfrentamiento. El exjugador del Barça avisó que "tenemos que recuperar el esfuerzo realizado, que ha sido muy grande, entre el partido de ayer y el de hoy. Cuando juegas siempre quieres ganar, pero teníamos presente que el partido de ayer nos podía perjudicar. Nos ha podido pasar factura, pero lo que me interesa es que los jugadores vayan cogiendo ritmo competitivo, ritmo de juego y, sumando dos partidos tan exigentes como el de ayer y el de hoy, lo conseguimos. Hoy nos ha pesado el esfuerzo del partido de ayer, pero el objetivo es llegar al mejor estado de forma al primer partido de Liga".