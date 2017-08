Ezkieta: "Nos estamos preparando para lo que viene"

El portero, antes del encuentro amistoso con el Girona, en el que no participó | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

No fue un dulce debut con el filial esta pretemporada para el guardameta Jokin Ezkieta, que regresaba al equipo después de su 'Erasmus' en el Sabadell la temporada pasada. El ex del Osasuna Promesas, que hizo lo que pudo por guardar la portería del Barça B ante el Terrassa, no pudo evitar la remontada de un conjunto egarense que por méritos propios consiguió eliminar a los azulgranas de Copa Catalunya.

El cancerbero valoraba el encuentro con el Terrassa, que resultó en derrota del Barça B con la consecuente eliminación de la Copa Catalunya: "Fue un partido difícil para nosotros, ante un rival que sabe lo que hace con el fútbol. El campo presentaba unas condiciones a las que no estamos acostumbrados, el equipo ha intentado competir, pero no ha podido ser. Se nos escapa la Copa Catalunya, que era una competición en la que queríamos estar. Seguiremos preparándonos para el inicio de Liga, que lo tenemos enseguida, y que va a ser muy duro".

Buenas sensaciones y trabajo por hacer

Tras haber realizado parte de la pretemporada con el primer equipo, al que acompañó en su gira por los Estados Unidos, Ezkieta defendió la portería del filial por primera vez este verano en Estadi Olímpic. "Me siento bien, está claro que no me gusta encajar gol, pero las sensaciones son buenas. Estamos en pretemporada, era mi primer partido. Poco a poco nos vamos preparando para lo que viene", explicó el guardameta en declaraciones a la televisión del club.

Jokin volvió a incorporarse al FC Barcelona tras pasar un año cedido en el CE Sabadell, con el que dispuso de 3.330 minutos bajo palos. "Esta es la vuelta a la realidad, de la que ha sido una experiencia muy bonita para mí. Ahora me toca trabajar junto a mis compañeros para poder estar a tope de cara al inicio de Liga", concluyó.