Cucu: "Hemos de mejorar para que los errores no se repitan"

Cucu, durante la eliminatoria con el Santboià | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Para asentarse dentro de un equipo profesional en el FC Barcelona hace falta más que meras dotes futbolísticas. La madurez, el afán de superación, la capacidad de sacrificio en beneficio del conjunto son elementos indispensables para que un futbolista se asiente dentro del primer equipo, e incluso en su filial. Estas características, y más, las reúne el lateral izquierdo Marc Cucurella 'Cucu', que la temporada anterior pasó al Barça B, aún en edad juvenil, para cubrir la baja de Moisés, y se ha quedado con el puesto.

Pese a la derrota del conjunto de Gerard López, dada la remontada del Terrassa (2-1) tras haber adelantado Vitinho a los culés, Cucu fue sin duda uno de los destacados del encuentro. El canterano valoró la eliminatoria para la televisión del club: "Era un campo difícil, ellos jugaban bien al fútbol, y han empezado a atacar en la segunda parte. Hemos cometido un par de errores sobre todo en la presión y eso ha hecho que ellos pudiesen remontar, pero hemos de seguir, estos partidos sirven para que lleguemos bien preparados al comienzo de Liga. Ahora vamos a descansar, y después a entrenar y ver los errores que hemos cometido para llegar lo mejor posible al inicio de la competición regular".

El defensa no quiso dar mayor relevancia a la acción del gol del empate, tras una caída del central Santi Bueno, que dejó a los azulgranas tocados. "Hubo acciones polémicas, como pueden darse en cualquier partido de fútbol. Ha sido un partido intenso, y eso hacía que se diesen muchos duelos. El empate vino por un error en un pase interior; la línea no estaba bien situada, eso ha supuesto el 1-1, pero no tenemos que fijarnos en polémicas, los árbitros los hemos de dejar a un lado. Nosotros hemos de mejorar los errores que hemos cometido para que no se repitan en la Liga", sentenció.