Deulofeu: "Estoy preparado para ser titular"

Foto: Gerard Franco - VAVEL

En la vida, un jugador de fútbol puede dar muchas vueltas. Puede vivir muchas aventuras, adentrarse en experiencias muy variadas. La carrera de un futbolista puede cambiar de rumbo y de destino por la opinión de un entrenador, por la situación de un club o por los sentimientos del propio jugador. Por esos motivos, muchos futbolistas de élite viajan alrededor de varios países buscando una oportunidad fiable para su carrera, aunque lo cierto es que en ningún lugar se sienten como en casa.

Probablemente, eso debe pensar actualmente Gerard Deulofeu. Tras ser uno de los canteranos más prometedores salido de La Masia, los responsables del Barça decidieron que aún no estaba preparado para dar el salto al primer equipo culé, y decidieron cederlo para que su progresión avanzara y pudiera tener así los minutos necesarios para hacerlo. El jugador llegó a ser traspasado, de tal manera que el único nexo de unión que tenía con el club de su vida era una opción de recompra.

No obstante, esta opción se ejecutó este verano, y Deulofeu pudo redebutar en el Camp Nou ante el Chapecoense. Las sensaciones, explica Gerard, fueron muy buenas: "Estoy contento por la noche de hoy, hemos disfrutado, pero yo trabajo para este domingo que es cuando llega el partido importante. Se tiene que seguir trabajando pero siempre gusta terminar un partido así con buenas sensaciones". El autor del primer gol de la noche se mostró ambicioso de cara a la temporada: "No he tenido la oportunidad de estar aquí y estoy convencido de que puede ser un gran año, vengo a aportar al equipo y a ganar títulos".

Preguntado por cómo y qué había cambiado en su forma de jugar, 'Deulo' admitió que "vengo muy cambiado, las experiencias fuera de aquí me han hecho mucho mejor jugador y voy a intentar poner todos los aspectos que he mejorado dentro del campo para jugar con los mejores". También concretó en el aspecto defensivo: "Es uno de los aspectos que he mejorado mucho, y lo necesitaba para estar al lado de estos jugadores. Sé que estoy preparado para ser titular, si no fuera así no hubiera venido".