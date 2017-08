Guía VAVEL FC Barcelona B 2017/18: asentarse en Segunda

Google Plus

Imagen: Noelia Déniz - VAVEL

El objetivo, por una vía alternativa, se terminó cumpliendo. Los de Gerard López no desaprovecharon la segunda oportunidad concedida y regresaron a la categoría de plata. Será, por tanto, la vigésimo tercera ocasión -desde la temporada 1970/71- que el Barça B estará en su tope a nivel de categoría, una Segunda División que se presume más igualada que nunca. De la mano de Luis Enrique y Eusebio Sacristán, en las campañas 2010/11 y 2013/14, respectivamente, se logró la mejor clasificación histórica con una meritoria tercera posición que ponía en alza la buena salud de la que gozaba el fútbol formativo del FC Barcelona.

Asentarse en el fútbol profesional, el objetivo

Después de que se confirmara el descenso hace ahora algo más de dos años, el filial ha sufrido en sus carnes los entresijos que guarda, y que la caracterizan como tal, la Segunda División B, una categoría compuesta por más de 80 equipos en la que solo cuatro obtienen una plaza en la élite. Más que una competición, una lotería. Ni Eusebio en primer lugar ni Jordi Vinyals a la desesperada salvaron a un equipo que empezó como un tiro -se mantuvieron entre los 10 primeros hasta la décimo segunda jornada-, pero que terminó sin fútbol ni ideas y que lo relegaron a la última plaza (22º). A pesar de contar con jugadores como Grimaldo, Edgar Ié, Samper, Munir, Babunski, Ortolá, Sandro o Halilovic. Había que volver a empezar. Olvidar y volver a construir.

Un Barça que tuvo que ser reconstruido | Noelia Déniz (VAVEL)

Ya inmersos en la temporada 2015/16, los primeros cuatro meses de competición demostraron que el equipo era vulnerable e incapaz de gestionar las ventajas en el marcador. La situación exigía cambios. Cambios que no pudieron llegar hasta enero pues el club cargaba con la sanción FIFA que impedía inscribir jugadores durante dos ventanas de mercado. Pero entonces no llegaron cambios; se hizo una revolución. Y los efectos fueron prácticamente inmediatos: el filial pasó de luchar por huir de la zona caliente, cada vez más apretada, a la de promoción en cuestión de semanas. Y es que la Segunda B tiene estas cosas: pasas de un extremo a otro en apenas tres, cuatro partidos. Pero fue insuficiente. No llegaron a tiempo, y cuando lo veían imposible, terminaron desinflándose: cerraron el curso a mitad de tabla. Otros tantos cambios y temporada nueva. Esta sí con aspiraciones máximas: volver a Segunda.

Misión cumplida

La temporada regular fue prácticamente perfecta para los azulgranas: se enfilaron a la primera plaza en la décimo quinta jornada y no se bajaron hasta final de temporada. Es más, de las 38 jornadas que conforman el torneo, el filial siempre estuvo en zona de promoción y tan solo dos jornadas lejos de los tres primeros, así como solo siete apartados de la primera plaza. La supremacía fue, por tanto, absoluta. Aun así, no fue un curso sencillo. Dos baches entre la jornada 6 y la 10 y otros tantos entre la 17 y 24, lo que vendría siendo el momento clave de la temporada, hicieron peligrar lo que todo el mundo daba por sentado: que el Barça B sería campeón del grupo III y jugaría el PlayOff de campeones. Finalmente ocurrió: con 82 puntos, cuarto equipo con mejor puntuación teniendo en cuenta el resto de grupos. Los de Gerard López aventajaron en 15 unidades a su inmediato perseguidor, el Alcoyano, equipo al que, por otro lado, nunca pudieron derrotar -ni en la 2015/16 ni en la 2016/17-. La suerte fue esquiva con el sorteo de las eliminatorias y las bolas depararon a la Cultural Leonesa. El peor rival de los tres posibles: Albacete y Lorca quedaron emparejados en la otra eliminatoria.

Dani Romera y Marc Cardona, una dupla letal | Noelia Déniz (VAVEL)

Los leoneses supieron lidiar con la presión y superaron la eliminatoria con un contundente 4-1 final. El 0-2 cosechado en el Mini Estadi allanó el terreno. Pero los azulgranas le pusieron picante adelantándose en el partido de vuelta. Nada más lejos de la realidad: los locales mantuvieron la serenidad y la templanza y terminaron dándole la vuelta (2-1), obligando así al filial a reengancharse al otro PlayOff, el más complicado y, en especial, el más cruel. Cartagena y Racing de Santander se interponían en el camino. Dos victorias, un empate y una derrota, un bagaje quizá algo pobre, le bastaron a los de Gerard López para materializar el ascenso.

A modo de curiosidad, el ascenso del Barça y el del Albacete completaron un acontecimiento que se convertiría en histórico: por primera vez desde que se instauró este sistema (1991), los cuatro campeones terminarían ascendiendo a Segunda División.

¿Mantener la base del éxito?

El filial empezó la temporada 2016/17, la que devolvería al equipo a la categoría de plata, con 24 jugadores en la plantilla -22 con ficha de primer equipo más Aleñá y Mújica, aún juveniles-. De esas 24 iniciales, teniendo en cuenta que el futuro de muchos de ellos aún está en el aire, tan solo quedan 16 jugadores: Suárez (Girona), Borja López (Hajduk Split), Marlon (primer equipo), Gumbau (Leganés), Carbonell (Reus), Xemi (Oxford United), Dani Romera (Cádiz) y Alberto Perea (Cádiz) no volverán a vestirse de corto con la azulgrana. Asimismo, jugadores como Nili, Vilanova, Moi, Paik o Abeledo tampoco tienen asegurada la continuidad a falta de tres semanas para el cierre del mercado.

Nili Perdomo, en la rampa de salida | Noeli Déniz (VAVEL)

Los fichajes, con el objetivo de construir un equipo competitivo, se han ido sucediendo en las últimas semanas: Vitinho, Moha, Araujo, Cuenca, Lozano y Ruiz de Galarreta son las principales novedades, más algunos juveniles que han completado la pretemporada a las órdenes de Gerard López, entre los que destacan Abel Ruiz, Carles Pérez, Oriol Busquets, Cucu -que jugó de manera asidua en los compases finales del curso pasado-, Morer o Sergi Puig -debutó en Elda-. A todos ellos también hay que añadir el regreso de Adrián Ortolá tras su cesión al Alavés, a priori para ser el guardameta titular.

Un once titular muy difícil de definir

A día de hoy, y siendo la plantilla todavía una incógnita, el once tipo de Gerard López podría ser algo similar a este teniendo en cuenta que jugadores como Fali, José Antonio Martínez, Lozano o Moha de buen seguro tendrán protagonismo a lo largo de la temporada.

Probable once tipo del Barça B | La pizarra del míster

La imprevisibilidad como mejor arma

Pese a la gran cantidad de salidas y llegadas, este filial es un equipo compensado en todas las líneas y con tendencia a ser protagonista con el balón bajo cualquier circunstancia.

El 4-3-3 es el dibujo de base, pero Gerard López, a lo largo de estos dos años, ha implementado algunas variaciones y novedades: 4-4-2, 4-3-1-2 e incluso 3-4-3. Hablamos pues de un bloque camaleónico, es decir, es capaz de amoldarse a los planteamientos rivales, minimizar sus virtudes y explotar sus puntos débiles.

A nivel defensivo, destaca una línea que acostumbra a dejar muchos metros a sus espaldas y que tiene a una organización aseada y con rigor cuando no tiene el balón. Los centros laterales, eso sí, siguen siendo una asignatura pendiente.

En fase ofensiva hemos visto dos versiones: la de mover el balón pacientemente ante equipos replegados y la de apostar por un fútbol más directo, potenciando el juego por los costados. Será interesante ver qué plan ofensivo tiene preparado Gerard López para este nuevo curso sin Alberto Perea, el jugador con mayor nivel técnico de la plantilla y origen del ataque azulgrana siempre que estaba sobre el terreno de juego.

Aleñá, sello de calidad

El nombre propio del filial es, sin duda, Carles Aleñá. El de Mataró, pese a que esta temporada será su primer año como profesional, fue la clave la temporada pasada actuando como interior diestro de recorrido. Sobre él recayó el peso del juego ofensivo azulgrana y resultó ser un factor diferencial en los partidos más espesos a nivel coral. Producto 100% de la casa -llegó al club en la categoría de prebenjamín-, se trata de un centrocampista con buen manejo de balón con ambas piernas (a pesar de ser zurdo por naturaleza) y en el que sus conducciones verticales son la mayor virtud. Posee, además de una notoria visión de juego, un gran disparo desde la media y larga distancia. Tras ser llamado en varias ocasiones por Luis Enrique el curso pasado, ha completado la pretemporada con Ernesto Valverde con cierto protagonismo y buenas sensaciones, eso sí, en banda contraria, actuando en la teórica posición de Andrés Iniesta.

Aleñá, la piedra angular del equipo | Ernesto Aradilla (VAVEL)

Gerard López, el líder de la nave

En el banquillo, pese a que su continuidad se puso en duda, estará Gerard López: tercera temporada al frente del filial. El recorrido del equipo en PlayOff inundó su futuro de incertidumbre, pero el gran resultado cosechado en El Sardinero despejó cualquier duda.

Tras el desastre en la temporada 2014/15, el de Granollers ha devuelto al Barcelona B a Segunda dos años después con una ingente cantidad de cambios en la fisonomía de la plantilla.

A nivel táctico, hablamos de un entrenador, como también lo es su equipo, camaleónico: es capaz de adaptarse a las virtudes del rival y ser superior a partir de ahí. Apuesta siempre por un fútbol siempre ofensivo y no le asusta dotar al equipo de cierta verticalidad para explotar el poderío ofensivo de jugadores como Marc Cardona, su gran descubrimiento junto a Pep Segura.

Las dudas se ciernen en torno a su figura como formador: competitivamente, su filial es el mejor en los últimos años, pero para el debate queda la formación y ayuda en el crecimiento de los jugadores más jóvenes. El fiel reflejo de esta teoría es, de largo, el partido de ida en la última eliminatoria frente al Racing de Santander. Lejos de ser demostrar la supremacía con la que venían superando a los rivales, Gerard López adoptó una postura reactiva al planteamiento de los cántabros y, unido a la efectividad en los últimos metros de Marc Cardona y Dani Romera, el filial se llevó un gran botín para el partido de vuelta (1-4).