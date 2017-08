Fali: "El Barça me está haciendo mejor futbolista"

Fali, a la conclusión del encuentro con el Lleida Esportiu | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Fali es un punto de referencia dentro del conjunto que entrena Gerard López. Más allá de su veteranía y su entrega sobre el terreno de juego, es ese carácter suyo el que le da un punto más al Barça B. Esta temporada, en la que se intuye que volverá a ser una pieza fundamental dentro del engranaje del filial, 'el gitano' - como le llaman sus compañeros - tendrá además el privilegio de vestir el brazalete, al quedar elegido tercer capitán por los integrantes de la plantilla.

El futbolista valoró lo que había dado de sí la pretemporada de los suyos: "Está yendo muy bien. Está siendo dura, como todas las pretemporadas, pero hoy el equipo ya ha estado a otro ritmo, otro nivel, se ha notado que estamos mucho mejor físicamente".

Fali habló de su entusiasmo por poder vivir la experiencia de la categoría de plata con el Barça B. "Me encuentro muy a gusto aquí, este es el mejor club del mundo, en ningún lado estaría como estoy aquí. Tengo muchas ganas de aprender en Segunda, que es mi primer año, aunque ya estuve en el Nàstic no jugué. Estoy con mucha ilusión de jugar en esta categoría con el Barça.

Ser capitán, un orgullo

En cuanto a la adaptación de las nuevas incorporaciones, el centrocampista declaró lo suguiente: "Yo vine de Huracán... El míster le está enseñando los movimientos a los nuevos, lo está haciendo perfecto, pero Vitinho, Iñigo, Choco no vienen como yo de jugar en césped artificial, o en campos pequeños. El fútbol es aprender cada día, con mucha ilusión, eso es lo que hago yo; el míster me enseña mucho y el club me está ayudando, cada día me siento crecer, el Barça me está haciendo un futbolista mejor"

Finalmente, el ex del Nàstic explicó cómo se sentía acerca de poder vestir el brazalete en el Barcelona B. "Estoy muy orgulloso de ser el tercer capitán del Barça, ¿quién me lo iba a decir a mí? Orgullo de ayudar al equipo, a los jóvenes, saben que tienen aquí a un amigo aparte de un capitán, siempre les tenderé una mano para ayudarles en lo que sea", dijo.