Previa FC Barcelona - Real Madrid: en busca del supercampeón

Modric y Busquets pugnan por el esférico | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

Llega el plato fuerte de la temporada y lo hace sin apenas haber dado inicio el curso. FC Barcelona y Real Madrid se disputan el primer título del año. Los campeones de Liga y Copa S.M. El Rey se citan en el feudo blaugrana para dirimir quién comienza la temporada como rey del fútbol español. Además, llega el primer clásico de la temporada de al menos cinco que se irán sucediendo en los meses venideros del año. La primera de las batallas entre los dos equipos que reinan en el fútbol español y que promete no dejar indiferente a nadie.

El Barça necesita un golpe de moral para comenzar bien la temporada Ernesto Valverde tiene ante sí el primer reto del año. Derrotar a un Real Madrid en estado de gracia. Sin Neymar y con los fichajes en stand by el Barça necesita un golpe de moral para comenzar la temporada. Un triunfo que vuelva a dejar patente que el talento y el buen juego azulgrana no se han quedado en el pasado, en la historia. La mejor forma de disipar las dudas no es otra que ganar, y más ante el eterno rival. Es la hora de frenar a un equipo que llega muy crecido y con la moral por las nubes.

Los de Zindine Zidane llegan al choque con la convicción de no fallar en los momentos importantes. Los tres últimos partidos del conjunto blanco le han servido para colocar en sus vitrinas tres títulos más. Hace tiempo que las finales solo se cuentan por victorias para un Real Madrid que es cierto que donde ha fallado en alguna ocasión ha sido en las finales a doble partido. Es por ello que empezar ganando en la Supercopa y ante el rival más fuerte del país dejaría a los blancos con el sello de equipo a batir esta temporada.

Hay vida sin Neymar

Es indudable que la baja del brasileño va a tardar mucho en cicatrizar en 'Can Barça'. Aun así, Messi continúa vistiendo la camiseta del FC Barcelona y con el astro argentino todo lo demás puede quedar relegado a un segundo plano. Pese a ello, el juego del Barça debe ayudar a que Leo no tenga que echarse al equipo a la espalda. La pretemporada ha devuelto buenas sensaciones a los Ernesto Valverde, que con cuatro victorias y un empate no solo han convencido en números, sino también por momentos en juego. No obstante, todas las pruebas amistosas dejan de valer cuando el esférico echa a rodar en la competición oficial.

Piqué en un partido de la pasada temporada | Foto: Juan Lechuga, VAVEL

El conjunto azulgrana no tiene bajas significativas para el encuentro al margen de la ya conocida de Rafinha. Además, Vermaelen es sería duda tras la contusión que sufrió el pasado encuentro ante el Nástic de Tarragona. La única duda que puede tener Valverde es en la punta del ataque, aunque parece que Deulofeu partirá de inicio tras su buen partido ante el Chapecoense. Parece clara también la participación de Aleix Vidal de inicio en el lateral derecho. En portería aunque Cillessen ha desarrollado una buena pretemporada, la participación en el Gamper de inicio del meta alemán hace ver que pueda partir de titular ante el Real Madrid.

Abonados a la victoria

Y es que el Real Madrid parece haberse acostumbrado a ganar títulos de nuevo. Liga, Champions, Supercopa de Europa y ahora en busca de la de España. Los blancos no se cansan de ganar y el objetivo de los de Zidane es lograr los seis títulos posibles de esta temporada. Pese a que los resultados en pretemporada no han sido buenos, dos derrotas y dos empates, en el momento de la verdad el Real Madrid vuelto a sacar el espíritu de la victoria. 2-1 ante el Manchester United en la Supercopa de Europa con una superioridad en el juego muy notable.

Bale o Isco es la única duda para Zidane Tras la vuelta de Cristiano, que ya tuvo minutos en la final, Zidane vuelve a tener una única duda en su once. Bale o Isco. Parece que el malageño parte con ventaja tras sus buenas actuaciones y además el sistema 4-4-2 le acaba dando un equilibrio más compacto al equipo. Desde la prensa madrileña también hablan de la posibilidad de que Theo sea titular para dar descanso a Marcelo, pero probablemente el Real Madrid coloque en el Camp Nou al equipo de gala. Vallejo es duda por una lesión muscular en el muslo izquierdo y está pendiente de evolución.

Imagen de un clásico | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

Precedentes en Supercopa de España

Azulgranas y merengues se han enfrentado en dos Supercopas de España, con una victoria para el Real Madrid dos del FC Barcelona y un empate, lo que sirvió para que ambos ganaran un título. Las dos victorias de los culés por idéntico resultado, 3-2 y en el Camp Nou. En el feudo madridista, 2-2 y 2-1 para el Real Madrid.

Temporada Competición Local Resultado Visitante 2012/2013 Supercopa de España Real Madrid 2-1 FC Barcelona 2012/2013 Supercopa de España FC Barcelona 3-2 Real Madrid 2011/2012 Supercopa de España FC Barcelona 3-2 Real Madrid 2011/2012 Supercopa de España Real Madrid 2-2 FC Barcelona

Arbitrará De Burgos Bengoetxea

El colegiado vasco es natural de Bilbao y nació el 16 de marzo de 1986, debutando en primera división el pasado año 2015. La pasada campaña fueron 22 los partidos que dirigió con un total de 92 tarjetas amarillas mostradas y cinco rojas. Ricardo arbitró la pasada temporada tres encuentros al conjunto blaugrana y cuatro al Real Madrid.

De Burgos dirigiendo al Real Madrid | Foto: Agencia EFE

Convocatorias

Hasta el momento ninguno de los dos equipos ha facilitado los jugadores convocados para el choque.

